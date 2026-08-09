Arezzo, cagnolina resta intrappolata per più di 24 ore in un buco nel giardino: liberata dai vigili del fuoco

Cronaca Arezzo
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Coco era rimasta bloccata in un'intercapedine: lanciato l'allarme dai proprietari, che non riuscivano a trovarla, la squadra è riuscita a tirarla fuori

Rimasta bloccata in un'intercapedine una cagnolina, che ha resistito per oltre 24 ore senza acqua né cibo, è stata estratta in vita dai vigili del fuoco. L'intervento di salvataggio si è verificato oggi, da parte dei vigili del fuoco di Arezzo, intervenuti in località Agazzi.

I proprietari dell'animale, una meticcia di 17 anni di nome Coco, non riuscivano a trovarla da ieri. La richiesta di intervento è scattata dopo aver sentito alcuni movimenti provenire da un foro presente nel giardino, a ridosso delle mura dell'abitazione. La squadra giunta sul posto ha estratto Coco da un'intercapedine al di sotto di un sottoscala in muratura esterno: per le operazioni i vigili del fuoco hanno utilizzato attrezzatura meccanica, manuale e videocamera per ispezioni, riuscendo a tirare fuori la cagnolina. Rimasta lì per oltre un giorno, adesso sarà sottoposta ai controlli veterinari.

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