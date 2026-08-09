Empoli, aggredito e minacciato titolare di un locale in centro

Dopo aver cercato di allontanare una persona dal locale, che con il proprio comportamento stava disturbando i presenti, è tornato insieme ad un gruppo che prima lo avrebbe aggredito e minacciato, poi avrebbe scagliato alcune sedie contro la vetrina danneggiandola. È successo sabato pomeriggio in via del Papa a Empoli, come riportato da La Nazione con il racconto del titolare della pizzeria Istanbul Kebap, dove si sono verificati i fatti che hanno visto l'intervento dei carabinieri.

Sehmus Secme riferisce che una persona, già dalla mattina, si era mostrata con atteggiamenti minacciosi e lui le aveva chiesto di allontanarsi. Poi nel pomeriggio sarebbe tornato in zona fino a che, al ritorno da una commissione, il titolare l'ha visto ripresentarsi insieme ad altre persone. Sempre come riferito aveva lasciato per pochi minuti il locale, alla presenza di un dipendente e del cugino, che sarebbe stato colpito con un pugno. Il titolare dice di essere stato minacciato di morte e, nell'aggressione, di aver riportato una ferita alla mano nel tentativo di difendersi. In seguito sarebbero state scaraventate delle sedie presenti all'esterno contro la vetrina del ristorante. Secme, che ha aperto il locale da circa un anno e mezzo, parla di impossibilità di lavorare in sicurezza, annunciando che sporgerà denuncia.

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