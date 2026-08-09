Fucecchio, furto al magazzino solidale di Semplicemente Odv

"Al magazzino solidale sono stati rubati i telefoni, quelli dal quale venivano gestiti appuntamenti e comunicazioni e quello utilizzato per l'archivio fotografico del magazzino". Semplicemente Odv, onlus nata nel 2010 per sostenere persone in condizione di fragilità, rende noto di aver subito un furto nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 agosto nel magazzino a Fucecchio.

"Come potete immaginare, - proseguono dalla onlus, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook - si tratta di un danno importante per l'associazione, non tanto per i telefoni in sé, ma per il pericolo di perdere il canale whatsapp con tutti i nostri soci, fondamentale per trovare soluzioni e aiutare le persone che si rivolgono a Semplicemente. Siamo già all'opera per limitare i danni e ripristinare il tutto al più presto".

A commentare l'accaduto anche il Comune di Fucecchio: "Rubare è gravissimo - si legge in una nota - ma farlo in un luogo come Semplicemente Odv, che aiuta centinaia di famiglie e persone in difficoltà, è davvero vergognoso. Auspichiamo che gli autori di questo gesto si ravvedano e restituiscano quanto rubato. Nel frattempo ciascuno di noi, con un piccolo, grande gesto, può sostenere l'associazione in questo momento di difficoltà".

La onlus di Fucecchio, comunicando che "il magazzino è chiuso al pubblico da sabato 1 agosto a domenica 6 settembre compresi" per "una pausa estiva necessaria per riordinare e riorganizzare il magazzino anche in vista dei nuovi progetti in arrivo" lancia un appello. "Chiunque voglia dare un piccolo aiuto per l'acquisto dei nuovi telefoni e per la nostra attività in generale può farlo con una donazione a questi canali: IBAN : IT81H0523237870000040057440" o con PayPal o Carta di credito, con link reperibile sulla pagina dell'associazione.

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