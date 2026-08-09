Incendi domati a Firenzuola e in pineta a Viareggio, in corso la bonifica

dalla Regione Firenzuola
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(Foto Regione Toscana)

Le aree restano monitorate anche nelle prossime ore per scongiurare riprese del fuoco

Fiamme domate, incendi sotto controllo e in bonifica a Firenzuola nel fiorentino e nella Pineta di Levante tra Viareggio e Torre del Lago in Versilia, già lo scorso luglio interessata da roghi. L’attenzione però, riporta in una nota la Regione Toscana, è ancora alta perché una radice arsa dal fuoco, soprattutto in terreni sabbiosi, è come una miccia che corre lenta e un focolaio può riemergere, all’improvviso, anche lontano da dove il fuoco è stato spento.

A Firenzuola, dove l’incendio è scoppiato giovedì, nella mattina di domenica 9 agosto sono otto le squadre di volontari antincendi boschivi sul posto intente a terminare le operazioni di messa in sicurezza, mentre una ‘sentinella’ osserva e segnala possibili riprese sulla vasta area bruciata, almeno cinquanta ettari, compresa tra due valloni.

Nella Pineta di Levante di Torre del Lago invece, dove il rogo è divampato nel pomeriggio di ieri (sabato), si è lavorato nella notte, con una ruspa, per delimitare i vari focolai. La superficie complessiva interessata dall’incendio è limitata, ma il terreno sabbioso consente al fuoco di muoversi lentamente nel sottosuolo seguendo radici o lettiera mescolata.

Per questo al momento sono presenti quindici squadre di volontari antincendi boschivi e operai forestali distribuite in vari punti, a cui sarà dato il cambio nel pomeriggio e poi stanotte.

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