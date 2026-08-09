Incidente tra auto e moto a Fucecchio, soccorso giovane centauro

Cronaca Fucecchio
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Un 24enne, che si trovava alla guida della due ruote, trasportato in ospedale in codice giallo

Incidente tra auto e moto questo pomeriggio a Fucecchio, lungo viale Buozzi. Nello scontro è rimasto ferito un giovane che si trovava alla guida delle due ruote, da quanto si apprende fortunatamente in maniera non grave.

Sul posto, poco prima delle 17.30, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'automedica e un'ambulanza e le forze dell'ordine per i rilievi. Il giovane centauro, di 24 anni, avrebbe riportato traumi contusivi ad un braccio e a una gamba. Assistito sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo.

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