Nuovi incendi in Toscana a Massa Marittima e Anghiari

Nuovi focolai hanno impegnato in queste ore il sistema regionale antincendi boschivi. Due incendi si sono sviluppati nel pomeriggio rispettivamente nel comune di Massa Marittima in provincia di Grosseto e ad Anghiari nell’aretino.

Come spiegato dalla Regione Toscana, il primo ha interessato un appezzamento di macchia mediterranea in località Val Piano. Nonostante la presenza di vento le fiamme sono state contenute rapidamente. Sul posto sono intervenute sette squadre di volontari e operai forestali, con il supporto dal cielo di due elicotteri regionali.

Incendio Anghiari

Più recente è il rogo divampato a Montemercole, nel comune per l’appunto di Anghiari. Le fiamme si stanno muovendo rapidamente sul crinale di una montagna e per questo la sala operativa regionale ha disposto l’invio immediato di tre elicotteri oltre a squadre di volontari e operai forestali. Nella zona sorgono abitazioni, che al momento non risultano direttamente minacciate.

Il perdurare delle alte temperature, viene aggiunto dalla Regione, e la prolungata siccità accrescono il rischio di incendio. Le previsioni meteo per i prossimi giorni non indicano cambiamenti significativi. Resta pertanto elevata l’allerta di tutte le forze in campo.

Risultano domati e in bonifica gli incendi a Firenzuola e in pineta a Viareggio: le aree restano monitorate per le prossime ore.

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