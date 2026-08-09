Pisa, nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.4

Nuova scossa di terremoto questa mattina, domenica 9 agosto, a Pisa. Come riportato dall'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato alle 8.37 un terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a 4 km a ovest di Pisa, ad una profondità di 9 km. La localizzazione è nei pressi del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, come lo sciame sismico che si è verificato lo scorso 4 agosto.

La scossa è stata sentita dalla popolazione: diversi utenti sui social segnalano di averla avvertita. La terra continua a tremare in provincia: dopo il terremoto di magnitudo 4.3, avvertito nella giornata di martedì in molte zone della Toscana, sono seguite altre lievi scosse nei giorni successivi.

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