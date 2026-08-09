Soccorso per annegamento, 80enne muore ad Ansedonia

Tragedia nella tarda mattinata di oggi ad Ansedonia, nel comune di Orbetello in provincia di Grosseto, dove un uomo di circa 80 anni è morto dopo essere stato soccorso in mare per annegamento. Sul posto, poco prima delle 13.30, sono intervenuti i mezzi inviati dal 118 con un'automedica e un'ambulanza e l'elisoccorso Pegaso. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Malore in acqua

La vittima è un turista romano che domani avrebbe compiuto 86 anni. Si trovava in vacanza nella costa maremmana con alcuni familiari. Secondo quanto emerso sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre stava facendo il bagno in mare. Immediatamente allertati i soccorsi, i tentativi di rianimazione sono andati avanti a lungo ma l'uomo purtroppo non ce l'ha fatta. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale di Orbetello, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Altro intervento del 118 a Vada

Altro intervento del 118 oggi alle Spiagge bianche di Vada, a Rosignano Marittimo in provincia di Livorno, per sospetto annegamento: ad essere soccorso un bambino di 11 anni, portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Cecina.

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