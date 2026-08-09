Temporale a Pitigliano: "Evento estremo con piogge forti, vento e grandine"

Cronaca Pitigliano
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(foto da Facebook Comune di Pitigliano)

Chiuso temporaneamente un ponte. In corso interventi sul territorio

Un forte temporale si è abbattuto questo pomeriggio, domenica 9 agosto, su Pitigliano, in provincia di Grosseto. Come informa il Comune tramite un post su Facebook si è trattato di un "evento estremo" che ha colpito il territorio "con piogge forti, vento e grandine, per fortuna senza grossi danni registrati fino adesso".

(foto da Facebook Comune di Pitigliano)

In seguito al temporale, che ha provocato la caduta di diversi alberi in strada, è stato temporaneamente chiuso il ponte sul fiume Meleta sulla SR74. "Gli operai della Provincia lo stanno prontamente liberando. Tra pochi minuti verrà riaperto con la prescrizione di andare adagio per rischio di strada sdrucciolevole".

(foto da Facebook Comune di Pitigliano)

"Sono stati allertati gli uffici tecnici del comune e dell'Unione dei comuni che prima possibile attiveranno le squadre di operai per intervenire sulle segnalazioni pervenute.
Ringraziamo la Provincia di Grosseto, - aggiungono dal Comune - la compagnia dei carabinieri di Pitigliano e la polizia locale per essere prontamente intervenuti".

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