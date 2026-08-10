A Riccardo Balducci la cabina di regia dell'Abc Solettificio Manetti

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Agonismo ed esperienza per la seconda new entry dell’Abc Solettificio Manetti. Sarà Riccardo Balducci il direttore d’orchestra del nuovo corso targato Alberto Tonfoni. Playmaker classe ’98, scuola Use Basket, arriva a Castelfiorentino dopo l’ultimo campionato in maglia Prato Dragons, sebbene il suo nome negli ultimi anni sia legato soprattutto alla scalata del Dany Basket Quarrata dalla C Gold alla B Nazionale.

“Sono molto contento di far parte di questo gruppo – sono le prime parole di Riccardo -, ed ho avuto fin da subito l’impressione di una società ambiziosa e determinata. Conosco già tutti i ragazzi e l’allenatore e penso di poter dire che per il prossimo anno ci sono tutte le carte in regola per provare a togliersi tante soddisfazioni”.

Soddisfazione espressa proprio da coach Alberto Tonfoni, che dopo averlo allenato a Quarrata presenta così il nuovo acquisto gialloblu:

“Agonista, vincente e dal grande cuore. Conosco benissimo Riccardo e credo che, oltre ad essere un valore aggiunto dal punto di vista tecnico per la nostra squadra, possa rappresentare insieme agli altri senior un esempio per i giovani che faranno parte del roster e per coloro che saranno aggregati alla rosa. Sono davvero felice di poterlo nuovamente allenare”.

LA CARRIERA

Scuola Use Basket, in biancorosso svolge tutto il percorso giovanile fino all’esordio in serie B nella stagione 2015/2016. Da qui il passaggio alla Pallacanestro Empoli, dove resta per due anni partecipando al campionato di C Gold, fino al ritorno a casa sponda Biancorosso per le successive tre stagioni in C Silver. Dopo una nuova parentesi in serie B nel campionato 2021/2022, ecco la chiamata del Dany Basket Quarrata dove, in tre anni, conquista ben due promozioni, prima in B Interregionale e poi in B Nazionale. L’ultima avventura è in maglia Pallacanestro Prato Dragons, con cui conduce una stagione da protagonista in serie C raggiungendo i playoff e conquistando la Coppa Toscana.

A Riccardo il benvenuto in casa Abc.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino


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