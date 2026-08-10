A Riccardo Balducci la cabina di regia dell'Abc Solettificio Manetti

Agonismo ed esperienza per la seconda new entry dell’Abc Solettificio Manetti. Sarà Riccardo Balducci il direttore d’orchestra del nuovo corso targato Alberto Tonfoni. Playmaker classe ’98, scuola Use Basket, arriva a Castelfiorentino dopo l’ultimo campionato in maglia Prato Dragons, sebbene il suo nome negli ultimi anni sia legato soprattutto alla scalata del Dany Basket Quarrata dalla C Gold alla B Nazionale.

“Sono molto contento di far parte di questo gruppo – sono le prime parole di Riccardo -, ed ho avuto fin da subito l’impressione di una società ambiziosa e determinata. Conosco già tutti i ragazzi e l’allenatore e penso di poter dire che per il prossimo anno ci sono tutte le carte in regola per provare a togliersi tante soddisfazioni”.

Soddisfazione espressa proprio da coach Alberto Tonfoni, che dopo averlo allenato a Quarrata presenta così il nuovo acquisto gialloblu:

“Agonista, vincente e dal grande cuore. Conosco benissimo Riccardo e credo che, oltre ad essere un valore aggiunto dal punto di vista tecnico per la nostra squadra, possa rappresentare insieme agli altri senior un esempio per i giovani che faranno parte del roster e per coloro che saranno aggregati alla rosa. Sono davvero felice di poterlo nuovamente allenare”.

LA CARRIERA

Scuola Use Basket, in biancorosso svolge tutto il percorso giovanile fino all’esordio in serie B nella stagione 2015/2016. Da qui il passaggio alla Pallacanestro Empoli, dove resta per due anni partecipando al campionato di C Gold, fino al ritorno a casa sponda Biancorosso per le successive tre stagioni in C Silver. Dopo una nuova parentesi in serie B nel campionato 2021/2022, ecco la chiamata del Dany Basket Quarrata dove, in tre anni, conquista ben due promozioni, prima in B Interregionale e poi in B Nazionale. L’ultima avventura è in maglia Pallacanestro Prato Dragons, con cui conduce una stagione da protagonista in serie C raggiungendo i playoff e conquistando la Coppa Toscana.

A Riccardo il benvenuto in casa Abc.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino