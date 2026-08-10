Atti osceni nel parco di Ugnano: denunciato un 60enne

Cronaca Firenze
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La segnalazione di un automobilista ha permesso agli agenti di individuare l'uomo nel parco

Un uomo di 60 anni è stato denunciato dalla polizia municipale di Firenze per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo si trovava nel parco di Ugnano, un'area molto frequentata anche da bambini, quando è stato sorpreso in atteggiamenti indecenti da un automobilista. Il cittadino, dopo averlo notato, ha fermato una pattuglia del Reparto Isolotto impegnata in un servizio mattutino. L'uomo, dopo essere stato visto, avrebbe cercato di allontanarsi entrando nella zona alberata del parco. L'episodio è avvenuto mercoledì scorso ed è stato reso noto oggi.

Secondo quanto riferito agli agenti, I vigili sono quindi entrati nei giardini e, poco dopo, hanno individuato una persona che corrispondeva alla descrizione fornita. Il 60enne, italiano, è stato fermato alla presenza di un testimone e avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

Completati gli accertamenti e dopo essere aver informato il proprio difensore, l'uomo è stato accompagnato negli uffici della polizia municipale ed è stato denunciato.

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