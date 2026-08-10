Beach soccer, il Lenergy Pisa è campione d’Italia: quarto scudetto

Il Lenergy Pisa è campione d’Italia di beach soccer. La formazione allenata da Matteo Marrucci ha conquistato il quarto scudetto della propria storia, il secondo consecutivo, superando in finale la Sambenedettese con il punteggio di 7-4.

La partita, disputata alla Puntocuore Beach Arena di Scoglitti davanti al tutto esaurito, sembrava essersi indirizzata a favore dei marchigiani, capaci di portarsi sul 3-0 a metà del secondo tempo. Il Pisa ha però reagito senza disunirsi e negli ultimi 12 minuti ha ribaltato completamente l'incontro, imponendo un parziale di 5-1.

Decisivo anche il contributo del brasiliano Hulk, autore di una rete e capocannoniere del campionato con 23 gol. Per il verdeoro si tratta del terzo titolo italiano consecutivo. Protagonista della finale è stato anche Luca Bertacca, nazionale azzurro autore di una tripletta e premiato come Mvp della Serie A.

Il successo conferma il dominio del Lenergy Pisa nel beach soccer italiano. Negli ultimi quattro anni il club ha raggiunto sei finali conquistando altrettanti titoli complessivi; dal 2024 ha disputato tre finali scudetto consecutive, vincendone due, nel 2025 e nel 2026, e perdendo quella del 2024

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