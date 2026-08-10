Bimbo nato in casa sulla costa di Massa: mamma e neonato stanno bene

Dopo la chiamata ai soccorsi, il piccolo è venuto al mondo in pochi minuti. Entrambi sono stati poi trasportati in ospedale, l'Asl: "Tutto si è svolto regolarmente e in sicurezza"
Lieto evento questa mattina a Poveromo (Massa), dove un bambino è nato in un’abitazione privata al termine di un travaglio particolarmente rapido. Mamma e neonato stanno bene e si trovano adesso nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Apuane di Massa.
La prima chiamata alla Centrale operativa 118 Alta Toscana è arrivata alle 9.21. Sul posto sono stati inviati immediatamente l’automedica di Massa e i mezzi della Croce Rossa di Massa e della Pubblica Assistenza di Marina di Massa. All’arrivo dei soccorritori, il parto era già in fase conclusiva.
La nascita è stata assistita dal personale dell’automedica, con il supporto degli operatori delle due ambulanze. Il neonato, del peso di 3 chili e 920 grammi, è venuto al mondo in pochi minuti.
Successivamente la mamma e il bambino sono stati trasferiti all’ospedale Apuane, dove sono stati accolti e presi in carico dal personale del Pronto soccorso e quindi dall’équipe di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria, composta da ginecologo, neonatologo, ostetrica e operatrice socio-sanitaria.
La donna, 35 anni, al secondo parto, è stata poi accompagnata in sala parto per l’assistenza post partum, alla presenza anche del padre del bambino, e dopo circa due ore è stata trasferita in camera.
Tutto si è svolto regolarmente e in condizioni di sicurezza, grazie al tempestivo intervento della rete dell’emergenza territoriale e alla successiva presa in carico ospedaliera.
Una bella storia che testimonia ancora una volta quanto è importante che lavorino fianco a fianco - con professionalità, tempestività e in maniera coordinata - gli operatori sanitari del territorio e quelli dell’ospedale.
Fonte: Asl Toscana nord ovest - Ufficio stampa
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