Bimbo nato in casa sulla costa di Massa: mamma e neonato stanno bene

Lieto evento questa mattina a Poveromo (Massa), dove un bambino è nato in un’abitazione privata al termine di un travaglio particolarmente rapido. Mamma e neonato stanno bene e si trovano adesso nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Apuane di Massa.

La prima chiamata alla Centrale operativa 118 Alta Toscana è arrivata alle 9.21. Sul posto sono stati inviati immediatamente l’automedica di Massa e i mezzi della Croce Rossa di Massa e della Pubblica Assistenza di Marina di Massa. All’arrivo dei soccorritori, il parto era già in fase conclusiva.

La nascita è stata assistita dal personale dell’automedica, con il supporto degli operatori delle due ambulanze. Il neonato, del peso di 3 chili e 920 grammi, è venuto al mondo in pochi minuti.

Successivamente la mamma e il bambino sono stati trasferiti all’ospedale Apuane, dove sono stati accolti e presi in carico dal personale del Pronto soccorso e quindi dall’équipe di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria, composta da ginecologo, neonatologo, ostetrica e operatrice socio-sanitaria.

La donna, 35 anni, al secondo parto, è stata poi accompagnata in sala parto per l’assistenza post partum, alla presenza anche del padre del bambino, e dopo circa due ore è stata trasferita in camera.

Tutto si è svolto regolarmente e in condizioni di sicurezza, grazie al tempestivo intervento della rete dell’emergenza territoriale e alla successiva presa in carico ospedaliera.

Una bella storia che testimonia ancora una volta quanto è importante che lavorino fianco a fianco - con professionalità, tempestività e in maniera coordinata - gli operatori sanitari del territorio e quelli dell’ospedale.

Fonte: Asl Toscana nord ovest - Ufficio stampa

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