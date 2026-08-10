Caro-gasolio, le Pubbliche Assistenze dell'Empolese-Valdarno-Valdelsa chiedono aiuto a Regione e Comuni

L'aumento del prezzo del gasolio sta mettendo in seria difficoltà le Pubbliche Assistenze della zona Empolese. Le 9 associazioni che ogni giorno garantiscono trasporti sanitari, emergenza 118 e accompagnamenti per visite ed esami lanciano un appello unitario a Istituzioni e cittadini.

"Il caro-gasolio per noi non è una voce di bilancio che si può ridurre. Ogni chilometro che percorriamo è un cittadino che deve fare una terapia, una dialisi, una visita specialistica o una riabilitazione. E poi c’è il servizio di emergenza-urgenza che va assicurato H24, 7 giorni su 7", dichiarano i Presidenti delle Pubbliche Assistenze della zona Empolese-Valdarno-Valdelsa firmatarie. Gli aumenti pesano pesantemente sui bilanci.Diverse associazioni segnalano incrementi dei costi significativi solo per il carburante, con costi che superano il 30% rispetto allo scorso anno.

"Stiamo facendo i salti mortali, grazie all’impegno dei volontari per garantire gli stessi servizi di sempre, a fronte di rimborsi che non sono aumentati da tempo, questa situazione non è più sostenibile. Chiediamo alla Regione Toscana e ai Sindaci dei nostri Comuni di attivare misure di sostegno concrete e urgenti".

Le Pubbliche Assistenze della zona Empolese rinnovano l’impegno: i servizi non si fermeranno.

"Chiediamo la solidarietà dei cittadini e delle aziende del territorio. Sostenere le Pubbliche Assistenze oggi, significa garantire domani il diritto alla salute per tutti".

I presidenti di:

PUBBLICA ASSISTENZA MONTELUPO

PUBBLICA ASSISTENZA FUCECCHIO

PUBBLICA ASSISTENZA MONTOPOLI

PUBBLICA ASSISTENZA S. CROCE S/A

PUBBLICA ASSISTENZA VITA Castelfranco di Sotto

PUBBLICHE ASS. RIUNITE EMPOLI/CASTELFIORENTINO

CROCE BIANCA ORENTANO

CROCE D’ORO MONTESPERTOLI

CROCE D’ORO LIMITE S/A

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