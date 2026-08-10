Una figura importante per le famiglie e l’utenza scolastica, tutta, a dimostrazione che l’attenzione sempre alta e il sostegno alla qualità e sicurezza del servizio di refezione scolastica è un investimento che questa amministrazione comunale porta avanti.

Claudia Lo Conte è la nuova dietista del Comune di Empoli, una figura di riferimento per il servizio di refezione scolastica, incontrata e brevemente intervistata durante una visita all’interno del Centro Cottura comunale di via Bonistallo, 75 a Empoli.

In una calda mattina di luglio è stato organizzato un breve incontro con la nutrizionista alla mensa comunale, anche alla presenza del personale addetto che, con passione e amore per il lavoro, ha illustrato tutti gli spazi che compongono il Centro Cottura – dalla zona alimenti mensa dipendenti del Comune e studenti, a quella in lavorazione per diete speciali, all’ampia zona cucina, la zona ‘caldo’, fredda, la zona lavaggio, le celle, il magazzino per il secco e refrigerato, la cella decongelazione e congelazione, carni bianche e rosse, la cella verdure, latticini e salumi: insomma, un viaggio appassionato nel cuore del Centro Cottura comunale che durante l’anno prepara circa 2500 pasti al giorno!

Terminato il ‘tour’, comincia l’intervista. La prima domanda: L'importanza di questa professione e di questo ruolo all'interno di un progetto voluto dall'amministrazione comunale, che cosa significa?

“La decisione dell’amministrazione di investire per la presenza di una figura di Dietista sottolinea l’attenzione e l’intento di sostenere la qualità e la sicurezza del servizio di refezione scolastica. La Dietista, come definita dal profilo professionale (DM 744/94), è una figura sanitaria competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi e di collaborazione per l’attuazione delle politiche alimentari. Quindi rispetto al progetto dell’amministrazione la Dietista può essere di supporto per la gestione tecnica delle varie cucine, la stesura del menù comune e dei menù per le diete speciali sanitarie e etico/religiose, le verifiche sugli aspetti legati alla sicurezza igienico-sanitaria (HACCP), la verifica degli eventuali scarti e avanzi e la proposta di eventuali azioni per la prevenzione o il recupero degli stessi, l’implementazione di attività di educazione alimentare, la comunicazione con l’utenza che, tra i vari strumenti, passa sicuramente in modo importante attraverso la Commissione Mensa e lo Sportello di ascolto nutrizionale, la comunicazione con gli organismi di controllo ufficiale (Es. ASL e NAS), la scelta delle materie prime e l’eventuale contestazione per materie prime non conformi”.

Seconda domanda: Che valore dà ai servizi dello Sportello del Nutrizionista del Comune di Empoli e quale apporto intende dare al servizio?

“Vedo lo sportello nutrizionale come un importante punto di contatto diretto con l’utenza che può contribuire ad esempio alla riduzione della differenza tra la qualità oggettiva a quella percepita. Lo sportello potrà essere uno strumento di informazione/educazione alimentare, in presenza e/o on line. In passato ho già avuto esperienze di sportello ed ho sempre promosso questo servizio anche in tempi lontani ed in realtà in cui il servizio di refezione veniva vissuto come una mera necessità organizzativa, ossia la semplice necessità di avere un pasto durante l’orario scolastico. La mensa può e deve avere una funzione educativa e di prevenzione, visto che fornisce almeno un pasto al giorno per tanti anni di vita di bambini/e in crescita.

La nutrigenetica sottolinea il ruolo di una sana alimentazione fin dalle prime fasi della vita (si parla dei primi 1000 giorni) ma anche in età successive con una forte possibilità di influire positivamente sulla salute attuale e futura.

Una sana alimentazione oltre ad essere buona per la nostra salute è buona anche per la salute dell’ambiente. Ad esempio la riduzione/assenza di prodotti industriali, processati, il rispetto della stagionalità, la preferenza dei prodotti locali eccetera, aiutano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell’agenda 2030.

Pertanto si può concludere dicendo che “quello che fa bene a noi fa bene anche all’ambiente”.

In conclusione le è stato chiesto: Un breve excursus delle sue esperienze passate in ambiti simili a quello in cui è chiamata a rapportarsi.

“La mia esperienza di Dietista a supporto delle Amministrazioni Comunali nella gestione del servizio mensa inizia quasi trent’anni fa. Dal 2001 al 2015 ho lavorato anche come Dietista all’interno di aziende di ristorazione, acquisendo competenze pratiche. Tra le consulenze con i Comuni e le esperienze nelle ditte di ristorazione, nell’arco degli anni sono venuta a contatto con una decina di realtà di servizi mensa dei comuni della Toscana. Ho avuto varie esperienze di educazione alimentare con differenti tipologie di utenza. Ho già curato il servizio di sportello sia per dei comuni che per una scuola secondaria di primo grado e per una scuola privata parificata.

Da un paio di anni sono membro del gruppo di studio/lavoro dell’ASAND (Associazione Scientifica di Alimentazione Nutrizione e Dietetica) sulla ristorazione scolastica nel quale collaboro alla stesura di articoli legati alla ristorazione scolastica, cercando di promuovere idee innovative volte a valorizzare la funzione della mensa e ridurre (= prevenire) gli scarti”.

SPORTELLO DI ASCOLTO NUTRIZIONALE - Lo Sportello di ascolto nutrizionale è attivo da molti anni ormai e ha l'obiettivo di offrire un servizio nuovo alle cittadine e ai cittadini ed un supporto nello studio e nell'organizzazione dell'alimentazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi che frequentano le scuole, a partire dai nidi.

Sarà attiva anche la pagina dedicata sul sito internet del Comune, www.comune.empoli.fi.it nello spazio dedicato allo “Sportello di ascolto nutrizionale”.

A settembre questa attività ripartirà con la nuova dietista Claudia Lo Conte, alla quale il Comune di Empoli ha affidato il servizio, che si occuperà della elaborazione e della stesura dei menù e delle tabelle nutrizionali per le scuole del territorio, in supporto ai Servizi Educativi e Istruzione per un’ottimale e più efficiente organizzazione della refezione, oltre a svolgere anche consulenza agli utenti, al fine di una diffusione della conoscenza delle corrette abitudini alimentari.

Questo servizio si inserisce in modo funzionale nelle attività socio educative della scuola e ha come obiettivo quello di promuovere una corretta educazione alimentare. Ecco quindi che lo sportello si propone come un punto di ascolto per le famiglie che possono accedere al servizio inviando una mail all'indirizzo sportellonutrizionista@comune.empoli.fi.it

Tutte le informazioni in merito allo sportello e alle attività proposte saranno reperibili sul sito web del Comune di Empoli nella pagina dedicata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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