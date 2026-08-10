Controlli antidroga in via del Guarlone: arrestato 34enne con 12 dosi di cocaina

Un 34enne, senza fissa dimora in Italia, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze con l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 4 agosto durante un servizio di controllo del territorio in via del Guarlone. I militari, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, lo hanno sottoposto a perquisizione, trovando 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 10 grammi, oltre a 500 euro in contanti.

Il 34enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Firenze Santa Maria Novella fino alla mattina del 5 agosto, quando si è svolto il rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Firenze.

L'indagato resta comunque presunto innocente fino a sentenza definitiva e la sua eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata nel corso del procedimento.

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