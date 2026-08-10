"Cosmos", a Fucecchio al via la 35esima edizione della scuola internazionale diretta da Firenza Guidi

Per chi non conosce la realtà della Scuola Internazionale diretta da Firenza Guidi che quest’anno arriva al suo 35esimo appuntamento, ci chiediamo: Quale è la caratteristica di un evento come COSMOS? Quattro importanti aspetti rendono questo progetto unico a livello nazionale e mondiale. Innanzitutto, la formazione: come dice la parola il percorso è una scuola alla quale accedono tramite invito, audizione o colloquio professionisti di varie nazionalità e discipline. La fama di Firenza Guidi è andata sempre più consolidandosi negli anni e molti professionisti si ritagliano il tempo per partecipare a queste residenze creative sia nella scuola estiva che quella invernale. La scuola è formazione ma soprattutto creazione e ricerca. "Per me – spiega la Guidi – non c’è formazione senza creazione e viceversa, non c’è creazione che non comporti un forte elemento formativo. Attraverso mirati impulsi creativi il performer, qualunque sia la sua disciplina, deve per forza estendere e ampliare il proprio vocabolario espressivo". Ma questo non basta, la scuola e residenza creativa, in pochi giorni si trasformano in una vera e propria produzione con sei spettacoli aperti ad un pubblico che spesso è esso stesso un elemento creativo.

La caratteristica unica del progetto è poi l’internazionalità. Dal 16 di Agosto, nel pieno del periodo festivo, Fucecchio si popola di artisti che vengono da varie parti d’Italia e del mondo, tra cui il Canada, la Francia, la Spagna, l’Irlanda, il Galles, la Scozia, la Svizzera. Questa è La scuola internazionale e residenza creativa: per due settimane artisti locali altri che vengono da varie parti d’Italia e del mondo approdano a Fucecchio per entrare, sotto la direzione e visione creativa di Firenza Guidi e dei suoi collaboratori, in un processo di creazione che diventa una vera e propria produzione, cioè un vero e proprio spettacolo in programma venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto alle ore 21.00 e 23.00.

Il titolo della scuola internazionale di quest’anno – che si svolge anche grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Fucecchio - è COSMOS e l’ispirazione viene dal romanzo La melancolia della resistenza di László Krasznahorkai. Ce ne parla la Guidi: "L’universo che mi piacerebbe descrivere è un mondo che sta andando alla deriva, un mondo distopico ma non come il 1984 di George Orwell, che si proietta in un futuro ipotetico dove la gente è oppressa da forze politiche repressive. Il mondo di COSMOS è un mondo alla deriva "ora", un'apocalisse fatta di marciume, caos e attese deliranti, usando la metafora di un piccolo circo che arriva in un polveroso paese ungherese con una gigantesca balena imbalsamata e un misterioso Principe che aizza alla rivolta e alla rivoluzione. Una rivoluzione subito frenata dalle forze dell’ordine. Al centro di questo mondo caotico c’è Veluška (nello spettacolo Cosmos) un personaggio innocente e incontaminato, costantemente rivolto al cosmo, al cielo alle stelle come universo onirico e potente campo energetico, una connessione che permette a tutti, attraverso i suoi occhi di sentirci parte di una realtà più grande di noi, più grande della nostra breve vita. La sua innocenza è l’unica cosa pura e incontaminata. La sua innocenza dà speranza e rinascita ad un universo ormai martoriato e senza vita".

"La scuola di teatro di Firenza Guidi – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Fucecchio, Alberto Cafaro – si conferma un’occasione straordinaria, perché capace di coniugare formazione ed elaborazione culturale: ospiteremo a Fucecchio artisti da tutto il mondo, professionisti del settore che vengono a formarsi seguendo le indicazioni di Guidi e del suo team. Questo è un progetto a cui teniamo moltissimo e che ben si inserisce nel cartellone dei prodotti culturali che a Fucecchio vengono realizzati e offerti alla cittadinanza. D’altronde, le attività culturali di Elan Frantoio sono molteplici: penso, ad esempio, allo spettacolo dedicato all’Eccidio del Padule di Fucecchio, che andrà in scena il 23 agosto in piazza VII Martiri a Massarella, senza dimenticare gli spettacoli all’interno di Salamarzana e anche una novità, che è allo studio e riguarda la figura di Pinocchio nel duecentenario dalla nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi".

Scrittura Scenica, Ideazione e Regia: Firenza Guidi. Luci: Leif LePage; Sound: David Murray, Pietro Canovai; Costumi: Firenza Guidi; Team Scenografico: Emily Redsell, Emily Lower, Kyle Palmer; Documentazione Fotografica: Mauro Menichetti; Documentazione Video: Damiano Baccetti, Daniel Casalini; Carpenteria Scenica: Antonio Mori. Accoglienza: Elia Bocciardi.

Gli spettacoli aperti alla cittadinanza su prenotazione sono: venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 – ore 21.00 e 23.00. L’ingresso allo spettacolo è tramite contributo associativo di 10 euro. Info e prenotazioni: info@elanfrantoio.org

Fonte: Elan Frantoio e Comune di Fucecchio - Uffici stampa

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