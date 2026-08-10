Ecografo di ultima generazione donato all’Oncoematologia pediatrica dell’Aoup

L’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica dell'Aoup da oggi dispone di un nuovo ecografo di ultima generazione grazie al gesto encomiabile di un privato cittadino che ha voluto donare l’apparecchio al reparto in memoria di sua figlia per il tramite di Agbalt (Associazione genitori bambini affetti da leucemia o tumore).

La donazione, portata termine con il supporto dell’Unità operativa Sviluppo aziendale, convenzioni attive e progetti speciali, è stata resa possibile dalla straordinaria generosità del signor Gian Lorenzo Betti che, in un lascito testamentario in memoria di sua figlia Paola, ha voluto destinare fondi vincolati all'acquisto di nuove tecnologie per la struttura.

La nuova strumentazione, dotata di software avanzati e di sonde cardiologiche, convex e lineari, permette di eseguire esami ecografici completi direttamente al letto del paziente, evitando spostamenti ai bambini ricoverati più fragili.

Inoltre, la sonda lineare ad alta definizione con comandi integrati sull'impugnatura, consentirà di posizionare gli accessi vascolari in sedazione con massima precisione e sicurezza nell’ambulatorio chirurgico del reparto.

L’apparecchio, che si aggiunge a quello già in dotazione all’Unità operativa di Oncoematologia pediatrica diretta da Gabriella Casazza, è stato accolto con grande soddisfazione ed estrema gratitudine per il valore non solo strumentale ma soprattutto umano della donazione, che testimonia la grande solidarietà che ruota da sempre intorno ai pazienti in carico alla struttura

Fonte: AOU Pisa

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