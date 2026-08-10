Ferragosto, Filcams Cgil Toscana indice sciopero nel commercio: "Festa ha valore sociale"

FILCAMS CGIL Toscana proclama per sabato 15 agosto 2026 lo sciopero e l’astensione dal lavoro nei negozi e negli esercizi commerciali della Toscana.

Dice la Filcams Cgil Toscana: “Le aperture nei giorni festivi non possono diventare la normalità. Il tempo della festa ha un valore sociale, familiare e personale che deve essere tutelato. È tempo per stare con i figli, gli amici e gli affetti, ma anche per riposarsi e dedicarsi a sé stessi.

Quando si lavora in un giorno di festa, quel tempo non manca soltanto a chi è al lavoro, ma anche alle persone con cui avrebbe voluto condividerlo. Per questo FILCAMS CGIL Toscana invita anche cittadine e cittadini a sostenere la mobilitazione evitando gli acquisti a Ferragosto. Per gli acquisti c’è sempre tempo. Per gli affetti e per stare insieme, il tempo della festa è quello”.

Anche quest’anno il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (Fi) resterà aperto a Ferragosto. Una scelta che FILCAMS CGIL Firenze critica e ritiene sbagliata, e che “conferma purtroppo la progressiva trasformazione delle festività in normali giornate di lavoro nel settore commerciale. Ma la festa non si vende”.

Lo sciopero del commercio di Ferragosto ai Gigli assume ancora più importanza alla luce di quanto sta accadendo al negozio Primark, dove alcuni lavoratori hanno ricevuto lettere di contestazione disciplinare per aver aderito allo sciopero del 2 giugno, anch’esso proclamato da FILCAMS CGIL per il settore commerciale. FILCAMS CGIL Firenze respinge con fermezza queste contestazioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e del loro sacrosanto diritto di sciopero ed è pronta a farlo non solo piano individuale ma anche su quello collettivo: “Il 15 agosto scioperiamo anche per questo: perché le festività non diventino normali giornate di lavoro e perché chi esercita il diritto di sciopero non debba subire conseguenze disciplinari”

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

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