Furto di profumi al duty free del Galilei: due arresti. Recuperata merce per 4.277 euro

Due cittadini di nazionalità rumena sono stati arrestati in flagranza dalla Guardia di finanza all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa con l’accusa di furto aggravato in concorso e continuato. I militari del Gruppo di Pisa li hanno sorpresi dopo che avevano sottratto 30 confezioni di profumi di lusso da un esercizio commerciale duty free nell’area imbarchi.

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza, i due avrebbero acquistato biglietti aerei a tariffa promozionale con l’obiettivo di accedere all’area sterile dello scalo, senza però avere intenzione di imbarcarsi. Dopo il check-in e i controlli di sicurezza, sarebbero entrati nel punto vendita e avrebbero prelevato diversi prodotti dagli scaffali, nascondendoli all’interno di borsoni e trolley.

Il piano prevedeva quindi di lasciare l’aeroporto senza salire sull’aereo, portando con sé la merce. L’intervento dei finanzieri ha però interrotto l’azione prima che i due riuscissero ad allontanarsi dallo scalo. Nel corso del controllo del bagaglio sono state trovate 30 confezioni di profumo di marchi come Dolce & Gabbana, Burberry, Cartier, Chanel, Gucci, Tom Ford, Givenchy e Ferragamo.

Il valore complessivo della merce recuperata è stato quantificato in 4.277,80 euro. I profumi sono stati sequestrati e i due uomini sono stati arrestati.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata con sentenza definitiva.

L’intervento rientra nelle attività di vigilanza economico-finanziaria della Guardia di finanza presso gli scali aeroportuali, con particolare attenzione alla tutela degli esercizi commerciali e della legalità nelle aree caratterizzate da elevata affluenza.

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