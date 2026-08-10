Il PalaGiglioli di Ponte a Elsa diventa più accessibile e fruibile per tutta l’utenza

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Al via i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. Il dettaglio degli interventi al palazzetto comunale Marzio Giglioli

Accessibilità, fruibilità per tutte e tutti e sicurezza degli spazi destinati al pubblico. Questo è in sintesi il complesso delle opere di miglioramento che a partire dal mese di agosto (in corso) saranno realizzate al palazzetto comunale Marzio Giglioli (PalaGiglioli) di Ponte a Elsa (via Tina Lorenzoni, 21).

Dopo la riapertura ad aprile 2025, un momento importante, vissuto e condiviso da tutta la comunità sportiva e da tutta la città, prende avvio il progetto dei lavori per abbattere e superare in maniera definitiva le barriere architettoniche presenti nella struttura, grazie alla realizzazione di una piattaforma elevatrice che collegherà la quota del piano terra alla quota della tribuna dove sarà ricavato uno spazio dedicato alle persone con disabilità.

Non solo. Le lavorazioni guarderanno anche i servizi igienici che saranno resi più accessibili, verranno sostituiti i sanitari, installati i maniglioni e saranno tinteggiati. Per l'antincendio, invece, saranno cambiati alcuni maniglioni antipanico. Si tratta di interventi coordinati finalizzati a garantire una migliore qualità d’uso della struttura, assicurando condizioni migliori di accesso, permanenza e uscita più adeguate, sicure e inclusive  per tutta l’utenza.

Inoltre, sarà implementata la segnaletica con sistemi di Comunicazione Aumentativa Alternativa.

L’importo complessivo dei lavori è di 60mila euro (50 mila euro dalla Regione Toscana con un cofinanziamento del Comune di Empoli pari a 10mila euro).

"Il PalaGiglioli è una struttura da tempo riaperta, potenziata e con questi lavori anche fruibile da tutte e tutti – ha dichiarato il sindaco del Comune di EmpoliAlessio Mantellassi -. Ringrazio la Regione Toscana per aver accolto la nostra proposta verso l'accessibilità. Abbiamo colto l'occasione per realizzare anche alcune manutenzioni che servivano per uno dei più grandi palazzetti del territorio di Empoli, in grado di ospitare nella tribuna ben 400 posti. A poco più di un anno dalla riapertura, questo intervento restituisce alla comunità un impianto dalle grandissime potenzialità, a servizio dello sport empolese”.

"Ogni opera pubblica realizzata, manutenuta, dalla più grande alla più piccola, ha un valore enorme, principalmente per una amministrazione che cerca senza fermarsi di dare risposte alla comunità - ha affermato l'assessore ai Lavori PubbliciSimone Falorni -. Sul palazzetto sportivo PalaGiglioli, essere arrivati al superamento e abbattimento definitivo delle barriere architettoniche, rendendo questo spazio accessibile e fruibile per tutta l'utenza, ha concluso un percorso di lavori che hanno interessato la struttura fino alla sua riapertura lo scorso anno e con l'avvio di queste lavorazioni, il palazzetto potrà essere vissuto veramente da tutti".

"Rendere un impianto sportivo, in questo caso il PalaGiglioli di Ponte a Elsa, accessibile e fruibile per tutta la cittadinanza, soprattutto per le persone con disabilità, è stato importante e un impegno che questa amministrazione ha voluto portare avanti perchè lo sport sia, davvero, per tutti e di tutti. Gli impianti sportivi necessitano di attenzioni che cerchiamo di non far mancare. In questi anni sono stati tanti i lavori di migliorie che abbiamo fatto, ma il nostro compito non è ancora finito. Andiamo avanti, insieme per il bene comune della nostra comunità", questo il commento dell'assessora allo Sport del Comune di EmpoliLaura Mannucci.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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