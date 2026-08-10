Incendio a Montespertoli, a fuoco un campo incolto e una porzione di uliveta

Incendio questo pomeriggio a Montespertoli, in località Coeli Aula, dove un rogo è divampato all'interno di un campo incolto e una porzione di uliveta. L'intervento è scattato intorno alle 15.15 per un incendio di interfaccia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, la Protezione civile di Certaldo e le squadre de La Racchetta di Montelupo Fiorentino, Lastra a Signa e Marciola (Scandicci). Presenti una squadra dei vigili del fuoco con un'autobotte e il personale dell'organizzazione regionale AIB della Regione Toscana.

L'intervento tempestivo ha consentito di circoscrivere le fiamme e di impedire che il rogo si propagasse alle aree circostanti.

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