Scontro auto-moto sulla Cassia, muore un 71enne

Cronaca
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L'incidente è avvenuto a San Casciano Val di Pesa, dopo l'uscita dell'Autopalio. Ferito anche il conducente dell'auto

Scontro mortale sulla Sr2 Cassia, dopo l'uscita dell'Autopalio a San Casciano Val di Pesa, dove un motociclista ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un'auto. La vittima si chiamava Antonio Parrini, 71 anni, nato a Firenze. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale e le ambulanze del 118, ma per l'uomo non è stato possibile fare nulla: il medico ne ha constatato il decesso. A soccorrerlo anche alcuni automobilisti di passaggio, tra cui due volontari della protezione civile La Racchetta, che hanno tentato le prime manovre rianimatorie, poi proseguite dai sanitari del 118. L'automobilista, rimasto ferito, è stato trasportato al pronto soccorso.

Secondo quanto ricostruito, l'incidente, avvenuto per cause ancora in accertamento, ha coinvolto una Dacia guidata da un cittadino della Romania, che usciva dall'Autopalio a San Casciano e si immetteva sulla Cassia in direzione di Firenze, e la motocicletta che dalla Cassia procedeva verso San Casciano. L'impatto tra i due mezzi è stato violento.

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