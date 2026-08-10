Isola d'Elba: turisti disabili denunciano barriere architettoniche e bagni inaccessibili

Mancanza di servizi igienici accessibili e barriere architettoniche ancora diffuse: è la denuncia sollevata da alcuni turisti con disabilità dopo le difficoltà incontrate durante una vacanza all'Isola d'Elba. Le associazioni che si battono per i diritti delle persone con disabilità chiedono controlli immediati e interventi concreti per rendere le strutture e gli esercizi pubblici dell’isola realmente accessibili.

A rilanciare la segnalazione è Alessandro Fucci, presidente di AsLIm Italy, che insieme all’associazione no profit Ali Onlus chiede verifiche su tutto il territorio e misure straordinarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre alla realizzazione di servizi igienici adeguati alle esigenze delle persone con disabilità.

La richiesta arriva dopo l'esperienza vissuta la scorsa settimana da una turista disabile proveniente dalla Campania, in vacanza all'Elba insieme ad altre persone. A Marina di Campo la donna avrebbe incontrato difficoltà nell'utilizzo dei servizi igienici sia sul lido sia in due esercizi pubblici. Una situazione che, secondo i promotori della denuncia, si aggiunge ad altre segnalazioni raccolte nell'area.

Fucci sollecita quindi le istituzioni a intervenire, chiedendo di verificare il livello di accessibilità delle attività presenti sull’isola e le condizioni che hanno accompagnato il rilascio delle relative autorizzazioni.

""Basta parole, occorrono i fatti, per il bene non solo dei disabili ma per l'intera Isola d'Elba e con chi vi opera con onestà e dedizione", sottolinea Fucci.

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