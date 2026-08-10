Lucca, ricattarono un coetaneo con un video intimo: indagati 3 minorenni

Tre giovani di Lucca sono indagati dalla procura per i minorenni di Firenze con le accuse di pedopornografia, per aver ricattato online un coetaneo tramite un falso profilo social di una ragazza. L'indagine dei carabinieri è partita due anni fa, come riporta il quotidiano Il Tirreno, da una segnalazione del dirigente scolastico di un istituto della città frequentato dai ragazzi, all'epoca dei fatti tra i 14 e i 16 anni. La segnalazione riguardava la circolazione di materiale non consentito tra gli studenti.

Secondo quanto ricostruito il ragazzo più grande avrebbe creato il falso account social fingendosi una ragazza. Avrebbe poi convinto la vittima a inviare un video intimo: una volta ottenuto il gruppo avrebbe iniziato a ricattare il giovane e in seguito, il filmato, sarebbe finito in chat tra studenti. In questi giorni è stato notificato l'atto di chiusura delle indagini ai tre giovani, due dei quali accusati di pornografia minorile per aver diffuso il video mentre il terzo per detenzione di materiale pornografico.

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