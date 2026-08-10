Mezzo in fiamme sull'Aurelia nel Livornese: incendio domato

Incendio questo pomeriggio sulla variante Aurelia fra San Vincenzo sud e Venturina. Le fiamme hanno coinvolto un autoarticolato e, da quanto ricostruito al momento, dovrebbero essere partite dai pneumatici dell'autotreno, propagandosi a quelli del mezzo rimorchiato e alla sterpaglia presente ai due lati della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piombino e Cecina: le squadre hanno estinto l'incendio e messo in sicurezza mezzi e luoghi. Intervenuto anche personale di Anas, che ha istituito la chiusura momentanea dell'uscita San Vincenzo sud per agevolare le operazioni di soccorso, e polizia stradale di Venturina.

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