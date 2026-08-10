Nasce a Montespertoli l'Associazione degli Olivicoltori

Lo scorso 6 giugno, nella Sala del Consiglio del Comune di Montespertoli, dodici tra aziende agricole, imprese individuali e cittadini del territorio hanno costituito con atto notarile l'Associazione "Olivicoltori di Montespertoli". Un passo importante per un comparto che rappresenta una delle eccellenze storiche e identitarie del territorio, accanto a quella vitivinicola.

L'Associazione, senza fini di lucro, nasce con l'obiettivo di promuovere e tutelare il patrimonio olivicolo e la figura dell'olivicoltore di Montespertoli, dal coltivatore al trasformatore, sostenendo la qualità della produzione dell'olio attraverso la collaborazione con i frantoi del territorio, la promozione di un marchio collettivo, iniziative di formazione e degustazione, la partecipazione a eventi fieristici e la valorizzazione della biodiversità e delle tecniche produttive sostenibili. L'Associazione si propone inoltre come interlocutore rappresentativo degli olivicoltori nel dialogo con le istituzioni.

Il primo Consiglio Direttivo, in carica per il triennio, è presieduto da Valentina Canuti, con Artemio Compagnucci vicepresidente, Edoardo Marmeggi segretario e Mauro Araneo tesoriere, affiancati dai consiglieri Alessio Gallerini, Guido Brogelli e Lorenzo Bigi.

Il 29 giugno il Consiglio Direttivo si è riunito per la prima volta, ammettendo come nuovi soci fondatori la Fattoria Bonsalto Agricola, la Società agricola Il Capriolo e la Fattoria di Trecento, ed ha stabilito in 1.000 euro la quota annuale 2026 per i soci sostenitori.

Anche il Comune di Montespertoli ha deciso di deliberare nell’ultimo consiglio comunale la sua adesione come socio sostenitore per rafforzare la collaborazione tra questa neonata associazione di produttori e l’amministrazione locale.

“La nascita dell'Associazione degli Olivicoltori è una notizia che ci riempie di orgoglio, perché dà finalmente una voce unica e riconosciuta a un settore che da sempre fa parte della nostra identità, insieme al vino. Ringrazio le aziende e i produttori che hanno scelto di mettersi insieme per tutelare e far crescere l'olivicoltura del nostro territorio: è un percorso che nasce da lontano con le prime edizioni di OLEA e che l'Amministrazione intende sostenere con convinzione, anche alla luce delle collaborazioni che stiamo costruendo per promuovere le nostre eccellenze agricole, dal recente patto di amicizia con Squinzano alle iniziative sul turismo enogastronomico. Un territorio che si organizza e fa squadra è un territorio più forte” dichiara il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

“La nascita dell’Associazione degli Olivicoltori di Montespertoli è la naturale, ma tutt’altro che scontata, conseguenza di un percorso iniziato nel 2019, con il primo mandato del sindaco Mugnaini. Fin da subito ci fu la volontà di avviare un dialogo costante con i produttori di olio extra vergine di oliva del territorio e proprio in quell’anno prese avvio il percorso di OLEA, che nel tempo ha dato vita sia a un confronto continuativo durante l’anno sia all’evento di novembre dedicato alla presentazione degli oli della nuova annata. Da allora abbiamo assistito a una crescita costante, non soltanto delle iniziative, ma soprattutto del numero di produttori che hanno scelto di partecipare e condividere questo percorso. Un lavoro comune che ci ha portato fino alla partecipazione e alla vittoria del bando regionale per la creazione di un brand territoriale dedicato al nostro olio EVO e alla nascita del marchio DICIANNOVE.

Oggi l’Associazione rappresenta un ulteriore passo avanti. Vogliamo riunire i produttori e creare occasioni di confronto e formazione, rivolte sia agli olivicoltori sia ai consumatori; promuovere iniziative sul territorio; valorizzare la qualità delle nostre produzioni e costruire una promozione comune dell’olio di Montespertoli. In questo percorso avrà un ruolo centrale il marchio DICIANNOVE, che l’Associazione si farà carico di registrare, tutelare e valorizzare affinché possa diventare sempre più espressione dell’identità olivicola del nostro territorio.

L’auspicio è che l’Associazione possa crescere, coinvolgendo un numero sempre maggiore di aziende, perché credo che alcune delle sfide che abbiamo davanti possano essere affrontate davvero solo facendo squadra. Prima fra tutte quella della sostenibilità: economica, ambientale e sociale. Tre dimensioni che oggi non possono più essere considerate separatamente, ma che devono necessariamente procedere di pari passo se vogliamo dare un futuro solido all’olivicoltura di Montespertoli.” dichiara la Presidente dell'associazione Valentina Canuti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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