Notte di San Lorenzo, a Ponte a Cappiano le stelle si guardano in Vespa

Il 10 agosto il calendario dice San Lorenzo, ma il cielo non conosce calendari e, soprattutto, non ha fretta. A Ponte a Cappiano, stasera, l'invito è allora quello più semplice e forse più difficile da accettare nella vita di tutti i giorni: fermarsi, sedersi e guardare in alto. È questo lo spirito della speciale "Notte di San Lorenzo", organizzata dal Vespa Club Il Ponte Mediceo, che si ritroverà stasera 10 agosto alle ore 21.30 a Villa Landini Marchiani, sulla terrazza della limonaia, per una serata dedicata alle stelle, alla convivialità e al piacere di stare insieme.

La cornice non potrebbe essere più adatta. Lontano dalla frenesia delle città e immersi nella quiete della campagna di Ponte a Cappiano, la terrazza della limonaia diventerà per una notte una sorta di osservatorio sotto il cielo aperto. Nessun biglietto da timbrare, nessuna corsa contro il tempo: soltanto la possibilità di aspettare che una scia luminosa attraversi il buio.

Il Vespa Club Il Ponte Mediceo consiglia ai partecipanti di portare con sé un plaid e, per i più anziani, una sedia o uno sdraio, dal momento che non saranno disponibili sul posto. Durante la serata il Club offrirà inoltre un piccolo drink, per accompagnare l'osservazione delle stelle con un momento di incontro e di festa.

La Notte di San Lorenzo conserva del resto un fascino particolare. Da generazioni, il 10 agosto è la notte dei desideri affidati alle stelle cadenti, quando anche gli adulti, per qualche minuto, tornano a guardare il cielo con la stessa attenzione di quando erano bambini. Non occorre sapere distinguere una costellazione dall'altra: per una sera può bastare riconoscere quella strana sensazione che si prova quando ci si accorge che sopra le nostre teste c'è qualcosa di molto più grande delle nostre preoccupazioni quotidiane.

Il titolo scelto dal Vespa Club, "Notte di San Lorenzo… le stelle ci stanno a guardare", racconta perfettamente il tono dell'appuntamento. Una serata nata nello spirito dell'associazione, ma pensata anche per condividere con amici e partecipanti un momento diverso, lontano dal rumore e dalla velocità.

Perché la Vespa, in fondo, non è soltanto un mezzo per andare da qualche parte. È anche un modo per incontrare persone, attraversare paesaggi e concedersi il lusso di arrivare senza avere necessariamente fretta. Stasera a Villa Landini Marchiani, il viaggio potrebbe concludersi proprio lì dove iniziano le stelle.

Fonte: Vespa Club Il Ponte Mediceo

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