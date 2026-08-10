Punto nascita Campostaggia, presidio a Poggibonsi contro la chiusura

Attualità Poggibonsi
Condividi su:
Leggi su mobile

In difesa del punto nascita l'appuntamento, promosso dai Comuni, l'11 agosto all'ingresso dell'ospedale

Domani, 11 agosto, si svolgerà a Poggibonsi il "presidio unitario in difesa del punto nascita di Campostaggia". Un'iniziativa che arriva dopo il parere del Comitato percorso nascita nazionale, che ha decretato la chiusura per Poggibonsi, il monitoraggio di sei mesi per Montevarchi, e la deroga di 12 mesi per Nottola, Montepulciano (Qui la notizia). Forte rammarico e disappunto espresso da Regione Toscana, assessorato al diritto alla salute e Asl Toscana Sud Est per il parere negativo del Comitato sulle richieste di deroga relative ai punti nascita.

Domani, per l'ospedale Campostaggia, si svolgerà il presidio promosso da più comuni: Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Monteriggioni. L'appuntamento, come reso noto dalle amministrazioni, sarà alle 17 di fronte all'ingresso dell'ospedale.

Notizie correlate

Siena
Attualità
7 Agosto 2026

Ecco 27 nuovi agenti di polizia per Questura e Commissariati di Chiusi Chianciano Terme e Poggibonsi

Sono stati presi in forza questa mattina i 27 nuovi agenti della Polizia di Stato che nei giorni scorsi hanno prestato giuramento nelle varie scuole al termine del corso di [...]

Poggibonsi
Attualità
7 Agosto 2026

Per San Lorenzo a Poggibonsi c'è 'Calici di stelle'

Circa 60 produttori di vino dal territorio, 3 ospiti speciali con oltre 30 cantine, 500 vini in degustazione, una schiera 40 sommelier della delegazione Fisar Siena Valdelsa ad accompagnare le [...]

Poggibonsi
Attualità
5 Agosto 2026

Al via il rinnovo della rete idrica in viale Marconi a Poggibonsi: intervento da 6 milioni

Prosegue il piano di rinnovo delle infrastrutture idriche realizzato da Acque a Poggibonsi, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dopo alcune opere propedeutiche nei giorni scorsi, da giovedì 6 agosto prenderà [...]



Tutte le notizie di Poggibonsi

<< Indietro

torna a inizio pagina