Punto nascita Campostaggia, presidio a Poggibonsi contro la chiusura

Domani, 11 agosto, si svolgerà a Poggibonsi il "presidio unitario in difesa del punto nascita di Campostaggia". Un'iniziativa che arriva dopo il parere del Comitato percorso nascita nazionale, che ha decretato la chiusura per Poggibonsi, il monitoraggio di sei mesi per Montevarchi, e la deroga di 12 mesi per Nottola, Montepulciano (Qui la notizia). Forte rammarico e disappunto espresso da Regione Toscana, assessorato al diritto alla salute e Asl Toscana Sud Est per il parere negativo del Comitato sulle richieste di deroga relative ai punti nascita.

Domani, per l'ospedale Campostaggia, si svolgerà il presidio promosso da più comuni: Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Monteriggioni. L'appuntamento, come reso noto dalle amministrazioni, sarà alle 17 di fronte all'ingresso dell'ospedale.

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