San Giuliano Terme, concerto gratuito di Fiorella Mannoia: "Un regalo alla comunità"

Fiorella Mannoia in concerto, completamente gratuito, il 1° settembre a San Giuliano Terme. L’artista romana porterà anche al Parco della Pace della cittadina termale il tour con cui sta girando l’Italia dalla fine di giugno, un concerto tributo in cui interpreterà brani di Ivano Fossati e Fabrizio De Andrè, a partire da “Anime Salve”, uno degli album cult del cantautore e poeta genovese, a trent’anni dalla prima uscita.

Il concerto è promosso dalla Regione Toscana e dal Comune di San Giuliano Terme. Per l’amministrazione regionale è uno degli eventi organizzati per celebrare l’80esimo anniversario del primo voto femminile in Italia, mentre per il comune termale si tratta anche dell’evento principale nell’ambito dei festeggiamenti per il 250esimo anniversario dalla sua istituzione.

“Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro Parco della Pace un’interprete come Fiorella Mannoia, conosciuta e amatissima, capace di abbinare la musica d’autore alla riflessione sull’attualità, convinti che, in un tempo critico e delicato come quello che stiamo vivendo, compito dell’artista non sia quello di voltarsi e non guardare, ma anzi di aiutarci ad aprire gli occhi – spiega il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli-. Per volontà dell’amministrazione comunale il concerto sarà gratuito, un regalo che facciamo ai nostri cittadini e a chi vorrà assistervi in occasione dei 250 anni del nostro comune e dell’80esimo dal riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia, grazie anche al sostegno del consiglio regionale della Toscana”.

“Siamo entusiasti di regalare alla nostra comunità una serata di grande musica con un'artista straordinaria come Fiorella Mannoia – aggiunge l’assessora alla cultura Angela Pisano-. Questo evento è il frutto di una sinergia virtuosa con il Consiglio Regionale della Toscana, che ringraziamo per aver creduto e investito nella promozione culturale del nostro territorio. Un momento di grande valore artistico per celebrare gli 80 anni dal diritto di voto alle donne all'interno dei festeggiamenti dei 250 anni di San Giuliano Terme. Tutto questo è possibile grazie alla presidente del Consiglio Regionale Stefania Saccardi e al vicepresidente Antonio Mazzeo. Vogliamo che la cultura sia accessibile a tutti, inclusiva e capace di unire le persone in luoghi di bellezza e socialità”.

“La presenza di Fiorella Mannoia a San Giuliano Terme è un valore aggiunto particolarmente significativo per queste celebrazioni in quanto, oltre ad essere un’artista straordinaria, è anche una donna da sempre impegnata nella sensibilizzazione sui temi della discriminazione e della violenza di genere ed incarna perfettamente lo spirito di questo importante anniversario – conclude Elisa Pistelli, presidente del consiglio comunale con delega alle pari opportunità-. La sua presenza costituisce un salto di qualità nel percorso avviato nel mese di marzo con iniziative dedicate agli 80 anni dal voto alle donne, che non fu soltanto l’acquisizione di un diritto fondamentale, ma segnò l’ingresso delle donne nella vita democratica del Paese, aprendo la strada a una partecipazione sempre più attiva nelle istituzioni e nella società. Ricordarlo oggi significa rendere omaggio a chi ha lottato per quella conquista e, allo stesso tempo, rinnovare il nostro impegno affinché la piena parità di opportunità, rappresentanza e dignità diventi una realtà concreta per tutte e tutti”.