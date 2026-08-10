Siena, Palio del 16 agosto: il programma delle prove regolamentate

Si svolgeranno martedì 11 e mercoledì 12 agosto
Si svolgeranno in Piazza del Campo domani, martedì 11 agosto, e mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 6, le prove regolamentate dei cavalli in vista del Palio del 16 agosto 2026.
Sono settantasette i cavalli ammessi alle prove regolamentate e otto i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di giovedì 13 agosto. Queste le decisioni della Commissione veterinaria del Palio dopo la tre giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 16 agosto 2026.
Le prove regolamentate di domani, martedì 11 agosto.
PRIMA PROVA
SECONDA PROVA
1. CHIOSA VINCE AA – Giosuè Carboni
1. ARESTETULESU – Enrico Bruschelli
2. ECCOLO AA – Diego Minucci
2. DOCTOR DONALD AA – Nicola Giorgi
3. ARES ELCE – Federico Guglielmi
3. GIOIA PURA AA – Gabriele Puligheddu
4. ZIO FRAC – Enrico Bruschelli
4. EBACIAMI AA – Alessio Bincoletto
5. ZENTILES – Giovanni Puddu
5. ESTRELLA OLIANESA AA – Andrea Sanna
6. FABULA AA – Gabriele Puligheddu
6. BONITAS AA – Giovanni Puddu
7. BAILA AA – Mattia Chiavassa
7. COBALTO DA CLODIA AA – Massimo Columbu
8. DAREDEVIL AA – Marco Bitti
8. DOLCECOMELANUTELLA AA – Andrea Coghe
TERZA PROVA
QUARTA PROVA
1. ETRINTA AA – Federico Fabbri
1. COMPILATION AA – Denny Scalas
2. DIAMANTE SAURO AA – Federico Guglielmi
2. ESTERINA AA – Enrico Bruschelli
3. FRERE SOLEIL AA – Gabriele Lai
3. DADA AA – Paolo Mereu
4. MORESCO AA – Michel Putzu
4. BOLINA DA CLODIA AA – Alessio Bincoletto
5. ERMINIO BAIO AA – Mattia Chiavassa
5. ERMESETHIESI AA – Vincenzo Turco
6. CASSIOX AA – Massimo Columbu
6. MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa
7. ELLENICO AA – Giosuè Carboni
7. EROS OROTELLESE AA – Gabriele Lai
8. DOLLARO AA – Andrea Sanna
8. EUSKALDI AA – Jonatan Bartoletti
QUINTA PROVA
SESTA PROVA
1. DUCE AA – Daniele Sanna
1. FAGHE A BONU AA – Massimo Columbu
2. CORINNE CLAR AA – Federico Fabbri
2. DEDALO KING AA – Salvatore Nieddu
3. FLASC BALL AA – Antonio Francesco Mula
3. ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa
4. DEMONI AA – Giovanni Puddu
4. FENOMENALE AA – Gabriele Lai
5. SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu
5. FIGURINO RIU AA – Alessandro Cersosimo
6. COMANCIO AA – Giuseppe Zedde
6. FILIPPO RIU AA – Luciano Zuncheddu
7. FLICK AA – Jonatan Bartoletti
7. ENNALZU AA – Nicolò Farnetani
Le prove regolamentate di mercoledì 12 agosto.
PRIMA PROVA
SECONDA PROVA
1. BAGNOLO AA – Diego Minucci
1. DOVIZIA AA – Giosuè Carboni
2. BENITO BAIO AA – Alessandro Cersosimo
2. EMIGRANTE AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa
3. FURIA TULESA AA – Michel Putzu
3. KING RIO AA – Diego Minucci
4. TERRENERE FOLLIA AA – Andrea Sanna
4. ERMOSA DE CAMPEDA AA – Silvano Mulas
5. EBANO AA – Alessio Giobbe
5. GOLDEN RIU AA – Filippo Belloni
6. FAMELICAMU AA – Antonio Francesco Mula
6. FORTZA PARIS AA – Pietro Masuri
7. DORINDA AA – Federico Fabbri
7. FAVOLOSO ORANESU AA – Antonio Siri
8. GRANDE AMORE AA – Marco Bitti
8. GIORDANO AA – Federico Fabbri
TERZA PROVA
QUARTA PROVA
1. ELLY AA – Andrea Coghe
1. FUORI ROTTA AA – Silvano Mulas
2. SIR MARK AA – Mattia Chiavassa
2. FARAONE DE NULE AA – Antonio Francesco Mula
3. GAUDIA A TUTTI AA – Federico Fabbri
3. ESCALUS AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa
4. GRINGO MENDOZA AA – Alessandro Columbu
4. GUIZZO AA – Federico Fabbri
5. FEDOR AA – Marco Bitti
5. FIGARO FIO AA – Stefano Piras
6. FERRO NERO AA – Francesco Caria
6. GHOST BOY AA – Francesco Scarparo
7. GALUSE’ BOY AA – Mattia Atzeni
7. GIA’ FUD’ORA AA – Massimiliano Virgili
8. GARDENIA AA – Gabriele Lai
I cavalli ammessi direttamente alla Tratta di giovedì 13 agosto sono Anda e Bola, Benitos Canarinu, Diodoro, Donrodrigo, Eberardo, Viso d’Angelo, Volpino.
Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa
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