Siena, Palio del 16 agosto: il programma delle prove regolamentate

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Palazzo Pubblico a Siena (foto gonews.it)

Si svolgeranno martedì 11 e mercoledì 12 agosto

Si svolgeranno in Piazza del Campo domani, martedì 11 agosto, e mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 6, le prove regolamentate dei cavalli in vista del Palio del 16 agosto 2026.

Sono settantasette i cavalli ammessi alle prove regolamentate e otto i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di giovedì 13 agosto. Queste le decisioni della Commissione veterinaria del Palio dopo la tre giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 16 agosto 2026.

Le prove regolamentate di domani, martedì 11 agosto.

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

1. CHIOSA VINCE AA – Giosuè Carboni

1. ARESTETULESU – Enrico Bruschelli

2. ECCOLO AA – Diego Minucci

2. DOCTOR DONALD AA – Nicola Giorgi

3. ARES ELCE – Federico Guglielmi

3. GIOIA PURA AA – Gabriele Puligheddu

4. ZIO FRAC – Enrico Bruschelli

4. EBACIAMI AA – Alessio Bincoletto

5. ZENTILES – Giovanni Puddu

5. ESTRELLA OLIANESA AA – Andrea Sanna

6. FABULA AA – Gabriele Puligheddu

6. BONITAS AA – Giovanni Puddu

7. BAILA AA – Mattia Chiavassa

7. COBALTO DA CLODIA AA – Massimo Columbu

     8. DAREDEVIL AA – Marco Bitti

     8. DOLCECOMELANUTELLA AA – Andrea Coghe

TERZA PROVA

QUARTA PROVA

1. ETRINTA AA – Federico Fabbri

1. COMPILATION AA – Denny Scalas

2. DIAMANTE SAURO AA – Federico Guglielmi

2. ESTERINA AA – Enrico Bruschelli

3. FRERE SOLEIL AA – Gabriele Lai

3. DADA AA – Paolo Mereu

4. MORESCO AA – Michel Putzu

4. BOLINA DA CLODIA AA – Alessio Bincoletto

5. ERMINIO BAIO AA – Mattia Chiavassa

5. ERMESETHIESI AA – Vincenzo Turco

6. CASSIOX AA – Massimo Columbu

6. MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa

7. ELLENICO AA – Giosuè Carboni

7. EROS OROTELLESE AA – Gabriele Lai

8. DOLLARO AA – Andrea Sanna

8. EUSKALDI AA – Jonatan Bartoletti

QUINTA PROVA

SESTA PROVA

1. DUCE AA – Daniele Sanna

1. FAGHE A BONU AA – Massimo Columbu

2. CORINNE CLAR AA – Federico Fabbri

2. DEDALO KING AA – Salvatore Nieddu

3. FLASC BALL AA – Antonio Francesco Mula

3. ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa

4. DEMONI AA – Giovanni Puddu

4. FENOMENALE AA – Gabriele Lai

5. SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu

5. FIGURINO RIU AA – Alessandro Cersosimo

6. COMANCIO AA – Giuseppe Zedde

6. FILIPPO RIU AA – Luciano Zuncheddu

7. FLICK AA – Jonatan Bartoletti

7. ENNALZU AA – Nicolò Farnetani

Le prove regolamentate di mercoledì 12 agosto.

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

1. BAGNOLO AA – Diego Minucci

1. DOVIZIA AA – Giosuè Carboni

2. BENITO BAIO AA – Alessandro Cersosimo

2. EMIGRANTE AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa

3. FURIA TULESA AA – Michel Putzu

3. KING RIO AA – Diego Minucci

4. TERRENERE FOLLIA AA – Andrea Sanna

4. ERMOSA DE CAMPEDA AA – Silvano Mulas

5. EBANO AA – Alessio Giobbe

5. GOLDEN RIU AA – Filippo Belloni

6. FAMELICAMU AA – Antonio Francesco Mula

6. FORTZA PARIS AA – Pietro Masuri

7. DORINDA AA – Federico Fabbri

7. FAVOLOSO ORANESU AA – Antonio Siri

8. GRANDE AMORE AA – Marco Bitti

8. GIORDANO AA – Federico Fabbri

TERZA PROVA

QUARTA PROVA

1. ELLY AA – Andrea Coghe

1. FUORI ROTTA AA – Silvano Mulas

2. SIR MARK AA – Mattia Chiavassa

2. FARAONE DE NULE AA – Antonio Francesco Mula

3. GAUDIA A TUTTI AA – Federico Fabbri

3. ESCALUS AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa

4. GRINGO MENDOZA AA – Alessandro Columbu

4. GUIZZO AA – Federico Fabbri

5. FEDOR AA – Marco Bitti

5. FIGARO FIO AA – Stefano Piras

6. FERRO NERO AA – Francesco Caria

6. GHOST BOY AA – Francesco Scarparo

7. GALUSE’ BOY AA – Mattia Atzeni

7. GIA’ FUD’ORA AA – Massimiliano Virgili

     8. GARDENIA AA – Gabriele Lai

I cavalli ammessi direttamente alla Tratta di giovedì 13 agosto sono Anda e Bola, Benitos Canarinu, Diodoro, Donrodrigo, Eberardo, Viso d’Angelo, Volpino.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

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