Più risorse e attenzione a 'street art'. Manetti: "Investiamo su chi rigenera luoghi"

Con un budget rafforzato e una sezione dedicata alla street art per la rigenerazione urbana, la Toscana rilancia "Toscanaincontemporanea", l’avviso con cui la Regione sostiene esperienze e produzioni di arte visiva contemporanea.

Le novità dell’edizione 2026 dell’avviso sono principalmente due: una dotazione finanziaria più consistente rispetto agli anni passati, che raggiunge quota 500mila euro, e l'introduzione, accanto alla aree rivolte a creatività contemporanea, festival e archivi d’arte del ‘900, di una specificamente dedicata alla rigenerazione urbana con la street art. In questo modo murales, graffiti, arte pubblica, light art e sound art potranno ora contare su un finanziamento specifico, pensato per valorizzare in chiave sostenibile luoghi, spazi e siti pubblici aperti alla fruizione collettiva. A quest’ultima sezione sono riservati 100mila euro in totale.

Il bando è rivolto ai soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che operano in ambito culturale sul territorio regionale (escluse persone fisiche).

Confermata la suddivisione in due linee di finanziamento. La Linea 1 è dedicata ai soggetti, pubblici o privati, con una solida esperienza nel campo delle arti visive contemporanee — privati costituiti da almeno cinque anni o enti pubblici che abbiano partecipato ad almeno tre edizioni precedenti del bando — e prevede un contributo regionale fino a 20mila euro, con cofinanziamento minimo del 30% del costo del progetto. La Linea 2 è invece riservata ai soggetti emergenti o con esperienza recente, con contributo fino a 5mila euro e cofinanziamento minimo del 15%, per favorire la crescita professionale delle nuove generazioni di operatori culturali.

"Con Toscanaincontemporanea2026 la Regione non solo conferma ma rafforza il proprio sostegno a chi fa dell'arte contemporanea uno strumento di rigenerazione dei luoghi e di crescita culturale delle comunità” ha spiegato l'assessora alla cultura Cristina Manetti questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione del bando. "La scelta di dedicare per la prima volta una linea specifica alla street art – si sofferma - nasce dalla consapevolezza che murales e arte urbana sono ormai strumenti concreti di riqualificazione dei nostri spazi pubblici, capaci di restituire bellezza e senso di comunità a luoghi periferici o dimenticati. Ma la scelta di fondo resta la stessa: dare spazio sia a chi ha già una solida esperienza sia a chi muove i primi passi, perché la vitalità di un sistema culturale si misura anche nella sua capacità di far crescere nuovi artisti e nuovi pubblici, a partire dai più giovani".

Le attività finanziate dovranno svolgersi tra il 1° maggio 2026 e il 30 aprile 2027. Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 del 23 settembre 2026, con soglia minima di ammissione fissata a 60 punti su 100. Sono previste premialità per i progetti che coinvolgono artisti under 35, pubblico giovane, studenti e scuole, oltre a un riconoscimento specifico per i soggetti attivi nei territori della cosiddetta "Toscana diffusa".

Fonte: Regione Toscana

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