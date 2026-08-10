Unifi, scomparso Alberto Marradi: il cordoglio dell'assessora Manetti

È morto Alberto Marradi, professore emerito di Sociologia generale dell’Università di Firenze, docente di Metodologia delle scienze sociali e studioso di fama internazionale. La sua attività accademica lo ha portato a insegnare anche in importanti università del Sud America, contribuendo alla formazione di generazioni di studiosi.

"Con Alberto Marradi scompare una figura di grande valore della cultura e della ricerca toscana – dichiara Cristina Manetti, assessora regionale all'Università e alla ricerca –. Un maestro rigoroso e appassionato, conosciuto e stimato a livello internazionale, che ha dedicato la sua vita allo studio, all’insegnamento e alla formazione dei giovani. Alla famiglia, ai colleghi e alla comunità dell’Università di Firenze esprimo il cordoglio e la vicinanza della Regione Toscana".

Fonte: Regione Toscana

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