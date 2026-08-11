Ascensore San Miniato, il Comune: "L’impianto è perfettamente funzionante, allarmismi inopportuni”

"Non c’è nessun caso ascensore e, soprattutto, non c’è alcuna emergenza sulla sicurezza". La Giunta del Comune di San Miniato interviene sulle polemiche sollevate da Forza Italia e chiarisce che gli episodi segnalati negli ultimi giorni non sono riconducibili a guasti dell’impianto, che risulta regolarmente funzionante.

I blocchi che si sono verificati sono stati determinati dall’attivazione dei dispositivi di sicurezza di cui l’ascensore è dotato e che intervengono automaticamente quando vengono rilevate condizioni anomale. Effettuate le necessarie verifiche, l’impianto è tornato regolarmente in funzione.

"Ci sembra davvero inopportuno – sottolineano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Greco – seminare il panico con ricostruzioni che rischiano di dare un’immagine non corrispondente alla realtà. L’ascensore è perfettamente funzionante e i sistemi di sicurezza hanno svolto correttamente la loro funzione".

I due episodi emersi nei giorni scorsi sono legati a condizioni anomale di utilizzo dell’impianto: in un caso si è verificato un sovraccarico, mentre in un altro sono stati rilevati comportamenti impropri all’interno della cabina. Situazioni che hanno fatto scattare i sistemi di sicurezza e determinato il blocco temporaneo dell’ascensore.

"Si tratta di un impianto aperto al pubblico e, come per qualsiasi struttura di questo tipo, possono verificarsi situazioni che ne determinano il blocco temporaneo – proseguono il sindaco e l’assessore –. Proprio per questo esistono dispositivi che intervengono automaticamente in caso di anomalie. È importante distinguere un guasto da un sistema di sicurezza che funziona correttamente. Ovviamente continueremo a monitorare il funzionamento dell’impianto, intervenendo qualora si rendessero necessarie ulteriori verifiche".

La controreplica di FI: "Non allarmismo gratuito. Riportato quanto accaduto"

Poco dopo la replica del Comune, Forza Italia interviene nuovamente sulla questione. "Prendiamo atto del comunicato e delle precisazioni, ma c’è un problema: la versione raccontata dai diretti protagonisti e dal loro host, presso la struttura nella quale soggiornavano, è ben diversa" affermano in una nota dal coordinamento di San Miniato.

"Il nostro intervento non nasce da un allarmismo gratuito e, soprattutto, non è nostra abitudine inventare o raccontare bugie. Ci siamo limitati a riportare quanto accaduto e quanto riferito da chi quella situazione l’ha vissuta in prima persona. Che si sia trattato di un "guasto", di un "blocco" o di un malfunzionamento, cambia poco rispetto alla questione principale: una famiglia di turisti è rimasta intrappolata all’interno di un ascensore e, secondo quanto ci è stato riferito, dall’altra parte del sistema di comunicazione interno non c’era chi fosse in grado di interloquire con loro in inglese. E allora una domanda è doverosa: è davvero questo il livello di assistenza e sicurezza che vogliamo offrire a chi viene a visitare la nostra città? Perché possiamo discutere all’infinito sulle definizioni tecniche e sulle responsabilità, ma resta un fatto: un sistema di sicurezza che, in una situazione di emergenza, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco non può essere liquidato semplicemente come una polemica o un allarmismo". Secondo Forza Italia "servono risposte, verifiche e soprattutto garanzie perché una situazione del genere non si ripeta".

Notizie correlate