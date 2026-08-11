Prosegue senza sosta l'ondata di calore a Firenze, con il livello di allerta che resta al massimo anche per giovedì 13 agosto. È atteso per oggi il picco delle temperature, con una massima percepita di 40 gradi e 38 gradi previsti già alle 14. È quanto emerge dal nuovo bollettino del Ministero della Salute. Nei prossimi giorni è previsto un graduale, seppur contenuto, calo delle temperature.

Dopo il picco di oggi, per domani, mercoledì 12 agosto, è previsto un lieve calo: 23 gradi alle 8 e 37 alle 14, con una massima percepita di 39 gradi. Giovedì i valori dovrebbero attestarsi rispettivamente sui 24 e 37 gradi, mentre la massima percepita è indicata a 38 gradi.

Le rilevazioni del Centro funzionale regionale hanno registrato valori elevati già questa mattina: alle 9.45 la stazione meteorologica dell’Orto Botanico ha rilevato 32,8 gradi. Alla stessa ora, al Giardino di Boboli si registravano 30 gradi, mentre Firenze Università segnava 30,4 gradi alle 9.50.

Anche le temperature notturne sono rimaste elevate: 24,6 gradi all'Orto Botanico e 23,2 gradi sia a Boboli sia alla stazione di Firenze Università.

Nella giornata di ieri il termometro aveva raggiunto 39,3 gradi all'Orto Botanico, 38,9 a Boboli e 37,5 a Firenze Università. Il quadro resta quindi caratterizzato da condizioni di forte disagio per il caldo, nonostante il lieve ridimensionamento delle temperature atteso a partire da domani.

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