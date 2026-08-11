Cèramica 2026, aperta la call per gli espositori della mostra mercato di Montelupo Fiorentino

Cèramica 2026: aperta la call per partecipare alla mostra mercato della ceramica, uno degli appuntamenti centrali della manifestazione che tornerà a Montelupo Fiorentino per tre weekend nel periodo natalizio: 5-8 dicembre, 12-13 dicembre e 19-20 dicembre.

Per la nuova edizione sono stati pubblicati due bandi, uno rivolto agli espositori professionisti e uno agli espositori non professionisti. Una distinzione che permette di dare spazio a realtà diverse: dai ceramisti e designer con partita IVA fino agli appassionati e agli autoproduttori.

Per i professionisti è prevista una fiera promozionale nel centro storico, insieme a uno spazio dedicato alla valorizzazione della manifattura ceramica locale. Gli espositori non professionisti avranno invece un'area dedicata, pensata per raccogliere esperienze di autoproduzione e progetti indipendenti.

L'obiettivo è costruire un mercato sempre più interessante per il pubblico e, allo stesso tempo, offrire agli espositori un'occasione concreta per presentare e vendere il proprio lavoro in una delle città italiane più legate alla tradizione ceramica.

La nuova organizzazione nasce anche dall'esperienza della prima edizione invernale di Cèramica, che nel 2025 ha portato a Montelupo 58 espositori ceramisti e ha registrato una partecipazione significativa alle diverse iniziative della manifestazione. Le mostre tematiche hanno raggiunto 10.500 visitatori, mentre il Premio Internazionale Open Studio ha raccolto oltre 250 candidature da 20 Paesi. Importante anche la visibilità ottenuta sui media e sui social, con oltre 1,18 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook.

"Montelupo consolida la sua identità come punto di riferimento per la produzione ceramica, sia in Italia che all’estero. Nell’ultimo anno siamo stati chiamati a portare la nostra esperienza, in Spagna, Grecia e Portogallo: tutti paesi legati da un’antica tradizione artistica e artigianale. Cèramica 2026 diventa quindi sempre più un momento di visibilità internazionale sia per i nostri ceramisti, ma anche per coloro che provengono da fuori. Siamo a lavoro per definire tutti gli aspetti, fra i quali sicuramente l’apertura a espositori provenienti da tutta Italia costituisce un valore aggiunto", afferma l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.

Fabbrica Novecento: il filo conduttore dell’edizione 2026

La mostra mercato sarà parte del programma di Cèramica 2026, dedicato al tema "Fabbrica Novecento": un viaggio nella storia della manifattura ceramica del secolo scorso e nelle sue connessioni con la ricerca contemporanea.

In programma, oltre al mercato, una mostra storica dedicata alla ceramica tra arte e industria nella Firenze degli anni Cinquanta e Sessanta, la seconda edizione del Premio Internazionale di Ceramica Contemporanea Open Studio, residenze e project room con artisti ospiti, workshop alla Scuola di Ceramica, laboratori, visite guidate, attività per famiglie, spettacoli e animazione.

Come partecipare

I bandi per espositori professionisti e non professionisti, con tutte le informazioni e le modalità per presentare la propria candidatura, sono disponibili sul sito: www.montelupoceramica.com

Per informazioni: Ufficio Eventi – Comune di Montelupo Fiorentino 0571 917506 – 0571 917502, eventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

Notizie correlate