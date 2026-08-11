Doppio incendio di vegetazione a Empoli, intervento di volontari e vigili del fuoco

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto VAB Limite)

Due interventi nella giornata nel territorio comunale, il primo in via dell’Ormicello. Al lavoro diverse squadre antincendio

Altra giornata di lavoro intenso per le squadre antincendio impegnate nel territorio comunale di Empoli, dove si sono verificati due incendi di vegetazione.

Il primo intervento è avvenuto in via dell’Ormicello, dove sono intervenute due squadre della Vab della sezione di Limite, insieme a volontari della Vab di Vinci, della Racchetta di Lastra a Signa e a una squadra dei Vigili del Fuoco.

L’intervento congiunto ha consentito di contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nel corso della giornata le squadre sono state successivamente impegnate in un secondo incendio, sempre nel territorio comunale di Empoli.

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Cronaca
10 Agosto 2026

Gatto abbandonato in una scatola a Montelupo: "Come si può arrivare a tanto?"

Un gatto trovato abbandonato dentro una scatola, in un parcheggio a Montelupo Fiorentino. A denunciare l'accaduto è l'associazione Aristogatti, che gestisce il gattile di Empoli e che adesso si prenderà [...]

Empoli
Cronaca
10 Agosto 2026

Monterappoli, va all'ufficio postale per fare un bonifico da oltre 3mila euro alla 'figlia', ma è una truffa: sventata frode

Si era recata allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo di oltre 3mila euro in favore della figlia, ma stava per cadere vittima di una truffa. È quanto riportano dall'ufficio [...]

Empoli
Cronaca
9 Agosto 2026

Empoli, aggredito e minacciato titolare di un locale in centro

Dopo aver cercato di allontanare una persona dal locale, che con il proprio comportamento stava disturbando i presenti, è tornato insieme ad un gruppo che prima lo avrebbe aggredito e [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina