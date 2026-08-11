Doppio incendio di vegetazione a Empoli, intervento di volontari e vigili del fuoco

Due interventi nella giornata nel territorio comunale, il primo in via dell’Ormicello. Al lavoro diverse squadre antincendio
Altra giornata di lavoro intenso per le squadre antincendio impegnate nel territorio comunale di Empoli, dove si sono verificati due incendi di vegetazione.
Il primo intervento è avvenuto in via dell’Ormicello, dove sono intervenute due squadre della Vab della sezione di Limite, insieme a volontari della Vab di Vinci, della Racchetta di Lastra a Signa e a una squadra dei Vigili del Fuoco.
L’intervento congiunto ha consentito di contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nel corso della giornata le squadre sono state successivamente impegnate in un secondo incendio, sempre nel territorio comunale di Empoli.
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