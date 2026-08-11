Doppio incendio di vegetazione a Empoli, intervento di volontari e vigili del fuoco

Altra giornata di lavoro intenso per le squadre antincendio impegnate nel territorio comunale di Empoli, dove si sono verificati due incendi di vegetazione.

Il primo intervento è avvenuto in via dell’Ormicello, dove sono intervenute due squadre della Vab della sezione di Limite, insieme a volontari della Vab di Vinci, della Racchetta di Lastra a Signa e a una squadra dei Vigili del Fuoco.

L’intervento congiunto ha consentito di contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nel corso della giornata le squadre sono state successivamente impegnate in un secondo incendio, sempre nel territorio comunale di Empoli.

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