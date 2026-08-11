Empoli, procedono i lavori per l'impianto sportivo di via Raffaello Sanzio

Il sindaco Alessio Mantellassi, Laura Mannucci, assessora allo Sport, e Simone Falorni, assessore ai Lavori Pubblici, hanno effettuato un sopralluogo al cantiere dell’impianto sportivo di via Raffaello Sanzio con i tecnici e la ditta incaricata.

Un progetto da 7,1 milioni di euro che prevede la realizzazione di un complesso per l'atletica e il pattinaggio utilizzabile sia dal vicino polo scolastico sia dalle società sportive. Oltre alla pista di atletica e l'anello per ciclismo e pattinaggio esterni, sarà realizzata anche una palestra al coperto per le attività indoor. Dopo l'inaugurazione, sarà possibile ospitare all'interno del centro sportivo eventi di tipo Nazionale in quanto l'opera rispetta le specifiche richieste da enti come Fidal e Coni.

Di fronte alla pista, una tribuna da oltre 1.500 spettatori; all'interno una pista per corsa indoor, spogliatoi per atleti e giudici di gara, sala pesi, area accoglienza e ristoro oltre agli spazi di servizio.

IL PUNTO SUI LAVORI - A oggi i lavori procedono speditamente con la conclusione della parte strutturale della tribuna, il tracciamento esterno della pista di atletica e il sottofondo. Sono state avviate le operazioni preliminari degli impianti. Da fine agosto, una volta completata la struttura della tribuna, si continuerà a lavorare sulla pista con gli scavi per gli impianti, per i basamenti delle torri faro e delle varie attività. Sarà sfruttato il periodo di bella stagione per completare le attività in esterna, così da concentrarsi sulla tribuna e la palestra indoor con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno.

LE DICHIARAZIONI - Questo il commento del sindaco Alessio Mantellassi: "Un'opera estremamente importante, che sta procedendo molto bene. La pista ad 8 corsie vede già disegnato l'anello con lo spazio per gli sport rotellistici e il ciclismo, così che le atlete e gli atleti potranno utilizzare questo spazio al posto del parcheggio di fronte il PalAramini. Conterà una tribuna da 1.500 posti, una palestra interna, tanti servizi. Sarà davvero un grande impianto sportivo per la città. Da fine agosto si inizieranno a vedere ulteriori lavori. L'anno 2027 sarà l'anno della conclusione del cantiere".

"Per promuovere lo sport, servono gli impianti – ha affermato l’assessora Mannucci –. I lavori nel cantiere di via Sanzio stanno andando avanti celermente e come ha sottolineato il sindaco, l’opera sarà conclusa nel 2027. Sarà importante per le società sportive e il polo scolastico. Un impianto dove praticare molte discipline sportive è un lustro per tutta la città e non solo".

"I lavori del cantiere dell’impianto sportivo di via Sanzio procedono velocemente. Un’opera moderna, importante che vede al lavoro tanti attori che porteranno alla conclusione le lavorazioni per l’anno 2027 come da tabella di marcia - ha sottolineato l’assessore Falorni -. Si tratta di un'opera indispensabile per Empoli che guarda al mondo scolastico e sportivo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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