Empoli, sportello Suev riapre il 25 agosto

Il Comune di Empoli informa che il SUEV, Sportello Unico Eventi di via Cosimo Ridolfi 181, rimarrà chiuso nei giorni di martedì 18 agosto e giovedì 20 agosto 2026.
La successiva apertura sarà martedì 25 agosto, in orario dalle 9 alle 13.
Per informazioni contattare il numero telefonico 0571 757132, oppure inviare una email all’indirizzo suev@comune.empoli.fi.it
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
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