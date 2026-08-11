Fermato dai carabinieri a Scandicci con 22 dosi di cocaina nello scooter: arrestato

Trovato con 22 dosi di cocaina e 1450 euro in contanti, un 26enne è stato arrestato dai carabinieri di Scandicci. È successo nella sera di domenica 9 agosto, durante un servizio in contrasto a spaccio di sostanze stupefacenti: mentre i militari stavano transitando per le strade della città, hanno notato la presenza di uno scooter a loro conosciuto, di proprietà di una persona già nota per spaccio.

Partita la ricerca del soggetto, è stato individuato e fermato. Scattata la perquisizione, all'interno del motorino sono stati ritrovati 17,79 grammi divisi in dosi e i soldi in contanti, verosimilmente provento di attività illecita. Il 26enne, senza fissa dimora originario del Marocco, è stato arrestato e portato presso le camere di sicurezza della Compagnia di Scandicci, in attesa del rito direttissimo. Convalidato l'arresto, è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Firenze.