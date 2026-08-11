Firenze, la Martinella suona nell'82esimo anniversario della Liberazione

L'11 agosto 1944 al suono della Martinella i fiorentini insorsero, pronti ad affiancare i reparti partigiani che stavano entrando in città per scacciare definitivamente le truppe naziste in ritirata. Come ogni anno Firenze, Medaglia d’oro della Resistenza, ricorda la Liberazione: oggi, nell'82esimo anniversario, la campana di Palazzo Vecchio è tornata a suonare, alle 7 del mattino.

"I rintocchi della Martinella annunciano la liberazione di Firenze dal nazifascismo. Non dimentichiamo il coraggio di chi scelse da che parte stare: donne e uomini che rischiarono la propria vita per la libertà" scrive tramite la propria pagina social la sindaca Sara Funaro. "Oggi, con noi, c’è anche Simone Guaita, pronipote di Maria Luigia Guaita, la partigiana che portò a Palazzo Vecchio il segnale dell'insurrezione, contribuendo a far suonare la Martinella. Custodire la memoria di chi ha scelto la libertà significa anche trasmettere, di generazione in generazione, il valore di quella scelta. Buon 11 agosto, buona Liberazione Firenze".

Nel programma di celebrazioni, consultabile sul sito del Comune di Firenze, sempre oggi sono seguite le deposizioni di corone di alloro ai monumenti dedicati a Piero Calamandrei e in onore ai caduti in Piazza dell'Unità Italiana e alle 10.30, aperta dallo squillo delle Chiarine e dall'inno nazionale ed europeo, la cerimonia istituzionale con gli interventi all'Arengario di Palazzo Vecchio.

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