Giani tra gli oratori per la commemorazione della strage di Sant’Anna di Stazzema

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Il presidente della Toscana Eugenio Giani interverrà domani, mercoledì 12 agosto, alla commemorazione dell’82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, dove il 12 agosto 1944 tedeschi, guidati sul posto da fascisti italiani, uccisero quella mattina almeno 56o persone (394 gli identificati), in gran parte donne, anziani e bambini. Li uccisero senza pietà e non per rappresaglia: con le raffiche delle mitragliatrici, con colpi di pistola a bruciapelo, con i lanciafiamme, inferendo sui corpi dei bambini come al tiro al piattello e sulle donne in dolce attesa. Dopo Marzabotto quella di Sant’Anva fu la più grande strage di quei lunghi venti mesi che uniscono l’armistrizio dell’8 settembre 1943 alla Liberazione del 25 aprile 1945.

Dal palco del monumento ossario di Sant’Anna di Stazzema, che svetta tra i monti e sopra il mare, parlerà domani anche il presidente Giani, assieme al sindaco Maurizio Verona, Il presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna Umberto Mancini, il vice presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri Antonio Tajani. L’orazione ufficiale è affidata a Giuseppe Conte.

La manifestazione inizierà attorno alle 9.45, subito dopo la celebrazione della messa in suffragio delle vittime celebrata dall’arcivescovo di Pisa Saverio Cannistrà.

Fonte: Regione Toscana

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