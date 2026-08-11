Gianpaolo Mirri nuovo direttore dell’Area Pediatria e Neonatologia del Dipartimento Materno Infantile dell’Asl Toscana centro

Dalla direzione della Pediatria e Neonatologia del Santa Maria Annunziata alla guida dell’Area dipartimentale: il dottor Gianpaolo Mirri dal 1° agosto ha assunto l’incarico di direttore dell’Area Pediatria e Neonatologia, afferente al Dipartimento Materno - Infantile dell’Asl Toscana centro.

Mirri è arrivato a Firenze nel novembre 2022, assumendo la direzione della Struttura Complessa di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Santa Maria Annunziata, ruolo che tutt’ora ricopre parallelamente al nuovo incarico dipartimentale. Precedentemente, ha maturato esperienze in Lombardia, prima nell’ambito della Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Lecco con incarichi gestionali in rianimazione neonatale, trasporto neonatale protetto e cure intermedie neonatali, successivamente alla guida delle strutture complesse di Pediatria e Neonatologia degli ospedali di Gallarate, Angera e Saronno.

Dal dicembre 2024, il dottor Mirri dirige, inoltre, la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’ospedale San Giovanni di Dio, ampliando ulteriormente il suo impegno nell’organizzazione e nello sviluppo dell’assistenza neonatale nell’area fiorentina.

In questi anni Mirri ha posto particolare attenzione all’integrazione tra assistenza pediatrica e neonatologica, alla gestione del neonato fragile e critico, alla continuità assistenziale e alla valorizzazione della formazione degli operatori sanitari. Un ruolo centrale nel suo percorso professionale è rappresentato infatti anche dalla formazione nell’emergenza e nella rianimazione neonatale. Nel corso della sua carriera si è dedicato alla formazione del personale sanitario e ha sviluppato una specifica esperienza nella formazione multidisciplinare di pediatri, neonatologi, ostetriche, infermieri, anestesisti-rianimatori e operatori dell’emergenza. La sua attività formativa prosegue anche all’interno dell’Asl Toscana centro, come responsabile scientifico di programmi di formazione in rianimazione neonatale.

“Assumere la direzione dell’Area Pediatria e Neonatologia rappresenta per me una grande responsabilità e, allo stesso tempo, una straordinaria opportunità – sottolinea il dottor Gianpaolo Mirri - In questi anni in Asl Toscana centro ho avuto modo di conoscere una realtà professionale di grande valore e di lavorare insieme a equipe competenti e motivate. Il mio obiettivo è proseguire nel percorso di integrazione tra pediatria, neonatologia e terapia intensiva neonatale, mettendo al centro la qualità e la sicurezza delle cure e costruendo percorsi sempre più omogenei. La sfida dei prossimi anni sarà quella di unire elevati livelli di specializzazione con un’assistenza sempre più personalizzata”.

La nomina del dottor Mirri - sottolinea il dottor Alberto Mattei, direttore del Dipartimento Materno Infantile - rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale costruito in oltre venticinque anni di attività nell’ambito della pediatria, della neonatologia e dell’emergenza neonatale. Continuità e innovazione rappresenteranno le basi su cui iniziare a lavorare, insieme a un costante investimento nella formazione continua e nello sviluppo di percorsi di cura e assistenza sempre più vicini alle esigenze delle famiglie. Fondamentale anche il coordinamento di tutte le pediatrie e le neonatologie dell’Asl Toscana centro, considerando che il Dipartimento Materno Infantile registra il maggior numero di parti in Toscana (circa 6-7mila all’anno). Desidero inoltre ringraziare il precedente direttore di Area, dottor Rino Agostiniani, presidente in carica della Società italiana di Pediatria, per il lavoro svolto e per l’impegno profuso e rivolgere al dottor Mirri i miei migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico”.

Fonte: Ausl Toscana Centro