Incendio in un appartamento a Pontedera: evacuati alcuni alloggi

Cronaca Pontedera
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Le fiamme sono divampate al piano terra di un edificio in via Pisana. Nessuna persona ferita

Incendio nel pomeriggio in via Pisana, dove due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute intorno alle 16.30 per le fiamme sviluppatesi in un appartamento al piano terra di un edificio di tre piani.

I Vigili del Fuoco hanno evacuato alcuni appartamenti e spento l'incendio, evitando che le fiamme provocassero ulteriori danni. Non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e il personale del 118.

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