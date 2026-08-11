A fuoco pannelli fotovoltaici a Castelfranco di Sotto, il Comune: "Tenere chiuse porte e finestre"

Incendio nel pomeriggio in prossimità dell'incrocio tra via dei Tavi e via della Scienza a Castelfranco di Sotto. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato alcuni panelli fotovoltaici che si trovavano in un'area cantierizzata per un impianto in via di allestimento.

L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo, visibile nella zona. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco anche se si stanno rivelando piuttosto complesse per la natura dei materiali interessati dalle fiamme. Restano da chiarire le cause dell'incendio e l'eventuale entità dei danni

Il comune di Castelfranco di Sotto, in via precauzionale, consiglia di tenere chiuse porte e finestre di abitazioni e attività produttive presenti nella zona e nelle aree ad est dell'incendio visto che i venti stanno spirando in questa direzione.

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