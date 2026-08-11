Maltempo in provincia di Arezzo, decine di interventi dei vigili del fuoco

Maltempo questo pomeriggio in provincia di Arezzo: il territorio è stato interessato da un forte temporale con pioggia e vento che ha provocato alberi e rami caduti, l'allagamento di sottopassi e parziali distacchi in alcune coperture di edifici.

Circa 30 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Arezzo, Cortona, Montevarchi, Bibbiena e Pratovecchio, principalmente per danni provocati dalle intense precipitazioni e per rispondere alle richieste di soccorso. Le raffiche di vento hanno causato danneggiamenti in alcuni edifici, oltre alla caduta di rami e alberi, rendendo necessari numerosi interventi di messa in sicurezza. Le zone più interessate dal maltempo sono risultate Arezzo, in particolare la zona di Agazzi, e il Casentino. Nessuna persona è rimasta coinvolta.