Montespertoli, torna la "Cocomerata di mezz'Agosto"

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Montespertoli, piazza del Popolo

La sera di Ferragosto il tradizionale appuntamento in piazza del Popolo

Torna a Montespertoli l’appuntamento annuale con la "Cocomerata di Mezz'Agosto", sabato 15 agosto 2026 a partire dalle ore 20:30 in Piazza del Popolo.

Questo evento estivo, diventato ormai una tradizione, promette una serata ricca di abbondanti fette di cocomero fresco, che saranno offerte gratuitamente a tutti i partecipanti.

Patrocinato dal Comune di Montespertoli e organizzato da Fratres Montespertoli con il contributo di Unicoop Firenze l'evento è pensato per tutte le età e rappresenta un'occasione per creare un momento di aggregazione e condivisione tra la comunità e i turisti.

Fonte: Comune di Montespertoli

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