Neonata sottratta nel Casertano, ritrovata dalla polizia sull'autostrada vicino a Firenze

È stata ritrovata ieri, 10 agosto, la neonata di soli 10 giorni che era stata sottratta la sera precedente in provincia di Caserta. Le ricerche della Squadra Mobile di Caserta sono partite immediatamente dopo la segnalazione, in collaborazione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise. L'attività investigativa ha consentito di individuare l'autovettura utilizzata per la sottrazione della minore, diretta verso la Romania.

Grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile di Caserta, la Squadra Mobile di Firenze e la Polizia Stradale di Firenze, l'auto è stata localizzata e fermata in autostrada, nei pressi di Firenze. A bordo si trovavano la neonata e la nonna, di nazionalità rumena.

La donna, già sottoposta agli arresti domiciliari, è stata arrestata in flagranza per evasione e denunciata per sottrazione di incapace. La neonata è stata affidata ai servizi sociali.

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