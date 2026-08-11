Oliveri: "Mezzi abbandonati in cantiere comunale. Parole assessore ambigue, si dimetta"

Enzo Oliveri, Capogruppo del Gruppo Consiliare “ASMA Next”, è intervenuto durante il consiglio comunale dedicato al Bilancio dell'Ente per segnalare "la presenza di diversi veicoli abbandonati nel cantiere comunale, i quali risultano ancora immatricolati" sottolineando che questo "comporta un onere significativo per l'amministrazione comunale, che continua a pagare le tasse di possesso per mezzi che non sono utilizzabili", così in una nota.

"Inoltre - continua la nota- vi sono veicoli che necessitano urgentemente di essere rottamati. La situazione è preoccupante, considerando che il Sindaco si mostra soddisfatto quando vengono rimossi i mezzi non circolanti dalle strade pubbliche, mentre in realtà il comune detiene veicoli in condizione di abbandono nel cantiere comunale"

L’assessore Pieracci ha replicato spiegando che sono state sospese le tasse dei mezzi non circolanti e che l’amministrazione ha predisposto un elenco dei veicoli da vendere e di quelli da rottamare, con l’obiettivo di completare le operazioni entro la fine dell’anno.

Oliveri ha però contestato le parole dell'assessore, osservando che "non è possibile sospendere la tassa di circolazione per mezzi che ancora portano la targa". Il capogruppo di ASMA Next ha annunciato l'invio di una nuova richiesta di accesso agli atti per verificare quanto dichiarato in Consiglio, precisando di prendere per buone, per il momento, le affermazioni dell’assessore: "se è vero, mi potrebbe far piacere".

Il consigliere parla però di "un importante margine di ambiguità rispetto alla verità dei fatti" rispetto a quanto comunicato dall'assessore di cui ora chiede le dimissioni: "È fondamentale che, come amministrazione, possiamo fidarci della veridicità delle informazioni che vengono comunicate in Consiglio, non solo per il nostro operato, ma anche per il rispetto che dobbiamo ai cittadini. Le discrepanze emerse riguardo alle relative tasse di circolazione pongono interrogativi legittimi sulla capacità dell'Assessore di garantire una corretta e trasparente gestione delle proprie responsabilità. Pertanto, chiedo che l'Assessore Matteo Pieracci prenda in considerazione la possibilità di rassegnare le sue dimissioni e di scusarsi pubblicamente nel prossimo Consiglio Comunale con i cittadini, riconoscendo l'importanza della trasparenza e dell'onestà nella comunicazione. È fondamentale recuperare la credibilità e la fiducia da parte della cittadinanza per il bene della nostra comunità e assicurare una gestione più chiara e lineare delle problematiche legate ai mezzi targati".

Notizie correlate