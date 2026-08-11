Omesso versamento Iva, sequestro da 325mila euro a società sportiva a Grosseto

Cronaca Grosseto
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Il provvedimento riguarda una società calcistica e il rappresentante legale, indagato per il mancato versamento dell’imposta relativa al 2023

Sequestro preventivo per 324.618,70 euro nei confronti di una società sportiva con sede a Grosseto e attiva nel settore calcistico e del suo rappresentante legale, indagato per omesso versamento dell’Iva.

Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando provinciale di Grosseto su decreto del Gip del Tribunale, su richiesta della Procura. Il sequestro riguarda somme di denaro e beni mobili e immobili, anche per equivalente, fino alla concorrenza dell’imposta ritenuta evasa.

L’indagine è scaturita da un’attività ispettiva dell’Agenzia delle Entrate ed è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. Secondo quanto accertato, la società non avrebbe versato l’Iva dovuta in relazione alle dichiarazioni fiscali dell’annualità 2023.

La misura cautelare reale riguarda l’intero importo dell’imposta contestata, individuato quale profitto del reato tributario. L’attività investigativa è stata svolta in collaborazione tra Procura e Guardia di finanza.

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